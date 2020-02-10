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11 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
11 февраля – День памяти святого Лаврентия Фото: instagram.com/darkfaerietales_
11 февраля – День памяти святого Лаврентия
Фото: instagram.com/darkfaerietales_

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, Всемирный день больного. Православные христиане отмечают День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца. Именины 11 февраля празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 11 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 февраля.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

  • Всемирный день больного. Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II. В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни
  • Международный день женщин и девочек в науке. Первое празднование прошло 11 февраля 2016 года. Форум состоялся на базе штаб-квартиры ООН. Цель праздника – привлекать внимание общества к вопросу участия женщин в научной сфере.

Какой праздник 11 февраля

В православной церкви 11 февраля – День памяти святого Лаврентияи Игнатия Богоносца. Молятся им для избавления от болезней глаз. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Народные приметы на 11 февраля

  • Холодная погода – в августе будет очень жарко.
  • Дует ветер – примета к тому, что год будет дождливым.
  • Лес гудит и шумит 11 февраля – ждите оттепели.

Что нельзя делать 11 февраля

  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Что можно делать 11 февраля

  • На ужин хозяйкам нужно печь пирожки с капустой. Считается, что они принесут счастье.
  • Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1809 – Роберт Фултон запатентовал пароход.
  • 1826 – Университетский колледж Лондона основан как Лондонский университет. Он стал самым первым университетом Лондона.
  • 1922 – Фредерик Бантинг открывает инсулин.
  • 1928 – в Санкт-Морице открылись II зимние Олимпийские игры. Открыл игры Эдмунд Шультес.
  • 1937 – учрежден Орден культуры – японская награда, ее вручают за достижения в области культуры.
  • 1943 – Сталин подписал решение ГКО о начале в СССР работ по созданию атомной бомбы.
  • 2011 – революция в Египте: президент Египта Хосни Мубарак подал в отставку, передав власть Высшему совету Вооруженных сил.

Кто родился 11 февраля

  • 1898 – Лео Силард, американский физик, один из создателей первого ядерного реактора.
  • 1925 – Вирджиния Джонсон, американский сексолог, исследователь.
  • 1969 – Дженнифер Энистон, американская актриса.
  • 1977 – Майк Шинода, вокалист, гитарист, клавишник, MC и один из основателей групп Linkin Park и Fort Minor.
  • 1981 – Келли Роуленд, американская R&B-певица, актриса, автор песен.
  • 1983 – Рафаэл Ван дер Варт, нидерландский футболист.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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