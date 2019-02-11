11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

В православной церкви 11 февраля отмечается память Святого Лаврентия

Сегодня - 11 февраля Фото: pixabay

Сегодня 42-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 323 дня. Именинники – Герасим, Игнат, Иона, Лаврентий, Лука, Мокей, Питирим, Роман, Селиван, Юлиан, Яков. Международный день больного, в Японии отмечают День основание государства, в Ватикане – День независимости, в Иране – День революции, а в Камеруне – День молодежи.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 11 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 февраля.

11 февраля: какой сегодня праздник

В православной церкви 11 февраля отмечается память Святого Лаврентия и Игнатия Богоносца. Молятся им для избавления от болезней глаз. День является постным, но употреблять блюда из рыбы позволяется. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Почему-то именно 11 февраля происходили различные мелкие неприятности, хотя, быть может, все дело в самовнушении. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, в этот день анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Народные приметы на 11 февраля

Дым идет коромыслом – вскоре наступит тепло.

Красная луна – жди порывистого ветра.

Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.

Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.

В день Лаврентия лес гудит и шумит – ждите оттепели.

На ужин хозяйки обычно выпекали кулебяку – пирог с капустой. Считалось, что он принесет счастье в этот день. Поэтому, старались есть кулебяку и остатки пирога скармливали домашним животным.

События в Украине и мире 11 февраля

660 год до н.э. – согласно легенде, вождь японских племен Дзимму основал государство Япония и положил начало императорскому роду.

1809 – Роберт Фултон запатентовал пароход.

1852 – Николай Гоголь бросает в огонь рукопись второго тома "Мертвых душ".

1865 – Чарльз Доджсон придумал себе псевдоним "Льюис Кэрролл".

1878 – был опубликован первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания).

1949 – менору утвердили как герб Израиля.

1963 – в Киеве началась конференция по вопросам культуры украинского языка.

Кто родился 11 февраля

1768 – Джеймс Причард, английский этнолог, который впервые объединил все расы и народы Земли под единым названием homo sapiens

1847 – Томас Эдисон, американский электротехник, изобретатель.

1902 – родилась Любовь Орлова, российская актриса ("Цирк", "Волга-Волга", "Весна", "Веселые ребята").

1918 – Александр Солженицын, русский писатель, Нобелевский лауреат.

1969 – родилась Дженифер Анистон, американская актриса ("Любовь, секс, наркотики и деньги", "Друзья", "Тонкая розовая линия").

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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