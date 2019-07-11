11 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 июля в истории

11 июля отмечаем Всемирный день шоколада Фото: Pixabay

Сегодня, 11 июля, 192-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 173 дня. Именинники – Герман, Иван, Павел, Сергей. Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада, в Монголии празднуют День народной революции.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 11 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июля.

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11 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, учрежденный под эгидой ООН в 1989 году, который своей целью имеет контроль над численностью людей на нашей планете. Также сегодня все сладкоежки отмечают вкуснейший праздник – Всемирный день шоколада. В народе 11 июля чествуется Крапивное заговенье. Люди считали, что с этого дня крапива теряет свою силу и целебные свойства, а потому важно успеть напоследок приготовить на обед блюда из листьев крапивы.

Приметы на 11 июля

Кукушка 11 июля замолкла – будет ранняя зима.

11 июля упал первый лист, в августе упадет два.

Если в этот день пел соловей, то осень должна была быть теплой.

Важные и интересные события в истории 11 июля

1804 – состоялась самая известная дуэль в истории США.

1897 – зафиксирована первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата.

1944 – основано Украинский Главный Освободительный Совет – политический провод УПА.

1960 – на Сталинском (ныне Донецком) металлургическом заводе сдана в эксплуатацию самая большая в мире установку непрерывного разлива стали.

1970 – открыли первый тоннель под Пиренеями, связавший Францию (Арагно) и Испанию (Бьелса).

2001 – ведущая компания по производству моментальной фотографии – американский концерн "Полароид" – объявил о своем банкротстве. Долг на сумму миллиард образовался из-за невозможности конкурирования с цифровым фото.

Кто родился 11 июля

1934 – Джорджио Армани, итальянский модельер, основатель компании "Armani".

1951 – Вячеслав Анисин, советский хоккеист, многократный чемпион мира.

1959 – Ричи Самбора, американский гитарист, участник рок-группы "Bon Jovi".

1969 – Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ.

Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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