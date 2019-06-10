Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

11 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
11 июня — День Феодосии
11 июня — День Феодосии
Фото: Pixabay

11 июня – 162-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 203 дня. Именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот. В Австралии отмечается официальный праздник День рождения королевы, который установлен в честь монархов Соединенного королевства и Содружества наций, однако не совпадает с фактическим днем появления на свет действующего правителя. Также 11 июня, начиная с 1872 года, острова Гавайи и некоторые районы Америки отмечают свой государственный праздник – День короля Камеамеа. Дания 11 июня чествует День рождения Принца Хенрика.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 11 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 11 июня, что можно, а что нельзя делать

В народе 11 июня чтится Феодосья Колосятница. Святая Феодосия пострадала за веру в Христа. Ей было всего 17 лет, когда она умерла через обезглавливание. С тех пор этот день считается одним из самых несчастливых в году. Сегодня нельзя начинать новые дела, не стоит отправляться в поездки, жениться и свататься, принимать важные решения, браться за потенциально опасную работу. Также любые ссоры могут привести к тому, что человек может навсегда потерять того, с кем он ссорится. 

Что нельзя делать 11 июня:

  • Нельзя холсты белить, когда рожь зацвела.
  • Детям 11 июня нельзя было скакать на досках, которые раньше были аналогами качелей. Говорили, что сейчас земля тяжела, и если скакать по ней, это приведет к несчастью. Вместо этого 11 июня нужно было петь песни: "Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь". Таким образом, привлекали хороший урожай.
  • На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба 11 июня взошли – это считалось нормальным. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.

Приметы на 11 июня

  • Можно гадать о цене хлеба по ржи. Так, если она цветет в нижней части – примета того, что хлеб будет стоить дешево. Если с середины или с верха – то цена, соответственно, будет обычной или высокой. 
  • Если много ржи появилось, значит, грибов много соберешь.
  • На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба взошли – это считалось хорошей приметой. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.
  • Много пауков сулят отличную погоду.
  • Сон, приснившийся в ночь на 11 июня – вещий и сбудется совсем скоро.

Важные и интересные события 11 июня в истории

1742 – американец Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.

1858 – в Санкт-Петербурге освятили Исаакиевский собор.

1888 – в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому.

1889 – Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1990 – Верховная Рада Украины ввели новый порядок исчисления времени – с тех пор в Украине время на час отличается от московского пояса.

Кто родился 11 июня

1864 – Рихард Штраусс, немецкий композитор и дирижер эпохи позднего романтизма.

1910 – Жак-Ив Кусто, известный французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.

1970 – родилась Анжелика Рудницкая, украинская певица и телеведущая.

1970 – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.

1985 – Дмитрий Колдун, белорусский певец.

1985 – Инна Цимбалюк, украинская модель, телеведущая, "Мисс Вселенная Украина-2006".

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День отца: когда отмечается новый праздник в Украине Поздравления с Троицей: красивые стихи и смс Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы День Конституции Украины 2019: дата и значение государственного праздника
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат Графиня
Салат Графиня
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Популярные статьи

Сегодня, 15:32Fun

День отца: когда отмечается новый праздник в Украине

Сегодня, 13:30Travel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

Сегодня, 11:16Fun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Сегодня, 11:00Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Сегодня, 09:17Fun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

Сегодня, 09:06Стиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

Вчера, 20:32Психология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

8 июняШоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

8 июняШоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

8 июняТехно

Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей

8 июняТехно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняПсихология

Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

Новости партнеров

Экономное блюдо на все лето Ленивчики
Экономное блюдо на все лето Ленивчики
Быстрый торт на кефире
Быстрый торт на кефире
Чебуреки с мясом (очень удачное хрустящее тесто)
Чебуреки с мясом (очень удачное хрустящее тесто)
Настоящие чебуреки без теста для лентяев
Настоящие чебуреки без теста для лентяев
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Новогодний салат
Новогодний салат "Принцесса": пошаговый рецепт
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь