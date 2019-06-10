11 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 июня в истории

11 июня — День Феодосии Фото: Pixabay

11 июня – 162-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 203 дня. Именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот. В Австралии отмечается официальный праздник День рождения королевы, который установлен в честь монархов Соединенного королевства и Содружества наций, однако не совпадает с фактическим днем появления на свет действующего правителя. Также 11 июня, начиная с 1872 года, острова Гавайи и некоторые районы Америки отмечают свой государственный праздник – День короля Камеамеа. Дания 11 июня чествует День рождения Принца Хенрика.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 11 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июня.

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Какой праздник 11 июня, что можно, а что нельзя делать

В народе 11 июня чтится Феодосья Колосятница. Святая Феодосия пострадала за веру в Христа. Ей было всего 17 лет, когда она умерла через обезглавливание. С тех пор этот день считается одним из самых несчастливых в году. Сегодня нельзя начинать новые дела, не стоит отправляться в поездки, жениться и свататься, принимать важные решения, браться за потенциально опасную работу. Также любые ссоры могут привести к тому, что человек может навсегда потерять того, с кем он ссорится.

Что нельзя делать 11 июня:

Нельзя холсты белить, когда рожь зацвела.

Детям 11 июня нельзя было скакать на досках, которые раньше были аналогами качелей. Говорили, что сейчас земля тяжела, и если скакать по ней, это приведет к несчастью. Вместо этого 11 июня нужно было петь песни: "Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь". Таким образом, привлекали хороший урожай.

На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба 11 июня взошли – это считалось нормальным. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.

Приметы на 11 июня

Можно гадать о цене хлеба по ржи. Так, если она цветет в нижней части – примета того, что хлеб будет стоить дешево. Если с середины или с верха – то цена, соответственно, будет обычной или высокой.

Если много ржи появилось, значит, грибов много соберешь.

На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба взошли – это считалось хорошей приметой. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.

Много пауков сулят отличную погоду.

Сон, приснившийся в ночь на 11 июня – вещий и сбудется совсем скоро.

Важные и интересные события 11 июня в истории

1742 – американец Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.

1858 – в Санкт-Петербурге освятили Исаакиевский собор.

1888 – в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому.

1889 – Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1990 – Верховная Рада Украины ввели новый порядок исчисления времени – с тех пор в Украине время на час отличается от московского пояса.

Кто родился 11 июня

1864 – Рихард Штраусс, немецкий композитор и дирижер эпохи позднего романтизма.

1910 – Жак-Ив Кусто, известный французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.

1970 – родилась Анжелика Рудницкая, украинская певица и телеведущая.

1970 – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.

1985 – Дмитрий Колдун, белорусский певец.

1985 – Инна Цимбалюк, украинская модель, телеведущая, "Мисс Вселенная Украина-2006".

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