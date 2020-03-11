11 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 марта в истории
Какой сегодня праздник – 11 марта 2020 года? В этот день в Литве отмечается День восстановления независимости, который является одним из главных государственных праздников страны. Именины 11 марта отмечают Анна, Иван, Николай, Петр и Сергей.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 11 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 марта.
В народном календаре 11 марта – Порфирий Поздний. Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы. Хозяева 11 марта устанавливали на деревьях кормушки для птиц. По их поведению определяли, каким будет лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома – лето будет теплым, и наоборот.
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Приметы на 11 марта
- Снег на Порфирия растаял – ждите еще морозов в ближайшие дни.
- Если на 11 марта метет метель, то снег, по приметам, растает совсем скоро, а лето будет дождливым и прохладным.
- Звездное небо 11 марта – ждите летом засухи.
- Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше – ждите богатого урожая зерновых культур.
- 1302 – согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетта.
- 1811 – в Ноттингеме начинается восстание луддитов – противников машин.
- 1921 – супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.
- 1967 – на этот день зафиксировано 446 различных версий композиции Yesterday группы The Beatles, вышедшей двумя годами ранее.
- 1970 – Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.
- 1976 – наследницу миллиардного состояния Патти Херст приговорили к 7 годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. В мае следующего года ее выпустили с пятилетним испытательным сроком.
- 2011 – у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.
- 1770 – Уильям Хаскинсон, английский политический деятель и первый человек, погибший под колесами поезда (1830).
- 1834 – Энрико Альбанезе, итальянский хирург.
- 1890 – Вэнивар Буш, американский инженер, создатель атомной бомбы.
- 1906 – Зино Давидофф, создатель швейцарской всемирно известной фирмы Davidoff (сигары, сигареты, парфюмерия, кофе и другое).
- 1907 – Джесси Мэттьюс, английская танцовщица, певица и актриса ("Пятница, 13-е", "Венские вальсы").
- 1948 – Доминик Санда, французская киноактриса ("Человек-макинтош", "Семейный портрет в интерьере").
- 1950 – Джерри Цукер, американский кинорежиссер ("С пистолетом наголо", "Совершенно секретно"), сценарист, продюсер и актер.
- 1952 – Дуглас Ноэль Адамс, английский писатель, автор популярного фантастического сериала "Путеводитель для путешествующих по Галактике автостопом".
- 1982 – Тора Берч, американская актриса ("Все, что я хочу на Рождество", "Красота по-американски", "Подземелье драконов").
- 1986 – Марико Синода, японская певица и актриса, участница японской идол-группы "AKB48".
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