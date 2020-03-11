11 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 марта в истории

Какой сегодня праздник – 11 марта 2020 года? В этот день в Литве отмечается День восстановления независимости, который является одним из главных государственных праздников страны. Именины 11 марта отмечают Анна, Иван, Николай, Петр и Сергей.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 11 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 марта.

11 марта: какой сегодня праздник

В народном календаре 11 марта – Порфирий Поздний. Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы. Хозяева 11 марта устанавливали на деревьях кормушки для птиц. По их поведению определяли, каким будет лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома – лето будет теплым, и наоборот.

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Приметы на 11 марта

Снег на Порфирия растаял – ждите еще морозов в ближайшие дни.

Если на 11 марта метет метель, то снег, по приметам, растает совсем скоро, а лето будет дождливым и прохладным.

Звездное небо 11 марта – ждите летом засухи.

Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше – ждите богатого урожая зерновых культур.

11 марта – Порфирий Поздний Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Интересные и важные события в Украине и мире

1302 – согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетта.

1811 – в Ноттингеме начинается восстание луддитов – противников машин.

1921 – супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.

1967 – на этот день зафиксировано 446 различных версий композиции Yesterday группы The Beatles, вышедшей двумя годами ранее.

1970 – Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

1976 – наследницу миллиардного состояния Патти Херст приговорили к 7 годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. В мае следующего года ее выпустили с пятилетним испытательным сроком.

2011 – у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.

Кто родился 11 марта

1770 – Уильям Хаскинсон, английский политический деятель и первый человек, погибший под колесами поезда (1830).

1834 – Энрико Альбанезе, итальянский хирург.

1890 – Вэнивар Буш, американский инженер, создатель атомной бомбы.

1906 – Зино Давидофф, создатель швейцарской всемирно известной фирмы Davidoff (сигары, сигареты, парфюмерия, кофе и другое).

1907 – Джесси Мэттьюс, английская танцовщица, певица и актриса ("Пятница, 13-е", "Венские вальсы").

1948 – Доминик Санда, французская киноактриса ("Человек-макинтош", "Семейный портрет в интерьере").

1950 – Джерри Цукер, американский кинорежиссер ("С пистолетом наголо", "Совершенно секретно"), сценарист, продюсер и актер.

1952 – Дуглас Ноэль Адамс, английский писатель, автор популярного фантастического сериала "Путеводитель для путешествующих по Галактике автостопом".

1982 – Тора Берч, американская актриса ("Все, что я хочу на Рождество", "Красота по-американски", "Подземелье драконов").

1986 – Марико Синода, японская певица и актриса, участница японской идол-группы "AKB48".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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