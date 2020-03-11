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11 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

Какой сегодня праздник – 11 марта 2020 года? В этот день в Литве отмечается День восстановления независимости, который является одним из главных государственных праздников страны. Именины 11 марта отмечают Анна, Иван, Николай, Петр и Сергей.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 11 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 марта.

11 марта: какой сегодня праздник

В народном календаре 11 марта – Порфирий Поздний. Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы. Хозяева 11 марта устанавливали на деревьях кормушки для птиц. По их поведению определяли, каким будет лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома – лето будет теплым, и наоборот.

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Приметы на 11 марта

  • Снег на Порфирия растаял – ждите еще морозов в ближайшие дни.
  • Если на 11 марта метет метель, то снег, по приметам, растает совсем скоро, а лето будет дождливым и прохладным.
  • Звездное небо 11 марта – ждите летом засухи.
  • Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше – ждите богатого урожая зерновых культур.

11 марта – Порфирий Поздний
11 марта – Порфирий Поздний
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1302 – согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетта.
  • 1811 – в Ноттингеме начинается восстание луддитов – противников машин.
  • 1921 – супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.
  • 1967 – на этот день зафиксировано 446 различных версий композиции Yesterday группы The Beatles, вышедшей двумя годами ранее.
  • 1970 – Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.
  • 1976 – наследницу миллиардного состояния Патти Херст приговорили к 7 годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. В мае следующего года ее выпустили с пятилетним испытательным сроком.
  • 2011 – у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.

Кто родился 11 марта

  • 1770 – Уильям Хаскинсон, английский политический деятель и первый человек, погибший под колесами поезда (1830).
  • 1834 – Энрико Альбанезе, итальянский хирург.
  • 1890 – Вэнивар Буш, американский инженер, создатель атомной бомбы.
  • 1906 – Зино Давидофф, создатель швейцарской всемирно известной фирмы Davidoff (сигары, сигареты, парфюмерия, кофе и другое).
  • 1907 – Джесси Мэттьюс, английская танцовщица, певица и актриса ("Пятница, 13-е", "Венские вальсы").
  • 1948 – Доминик Санда, французская киноактриса ("Человек-макинтош", "Семейный портрет в интерьере").
  • 1950 – Джерри Цукер, американский кинорежиссер ("С пистолетом наголо", "Совершенно секретно"), сценарист, продюсер и актер.
  • 1952 – Дуглас Ноэль Адамс, английский писатель, автор популярного фантастического сериала "Путеводитель для путешествующих по Галактике автостопом".
  • 1982 – Тора Берч, американская актриса ("Все, что я хочу на Рождество", "Красота по-американски", "Подземелье драконов").
  • 1986 – Марико Синода, японская певица и актриса, участница японской идол-группы "AKB48".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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