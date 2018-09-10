11 сентября: какой православный праздник и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 сентября в истории

11 сентября - праздник Иоанна Крестителя. Фото: pixabay

Сегодня 254-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 111 дней. Именинники – Иван. В Соединенных Штатах – День патриота, как упоминание о погибших в результате терактов 2001 года.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 11 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 сентября 2018 года.

Какой православный праздник 11 сентября 2018 года

11 сентября церковь почитает память Иоанна Крестителя, который был обезглавлен. Кроме того, нельзя в руки нож брать – это, согласно приметам, к большому несчастью. Именно Иоанн считается ближайшим предшественником Христа. Он не только смог предсказать его появление, но также и крестил самого Иисуса в водах реки Иордан, когда тот встретился с ним впервые. В Евангелии от Матвея написано о том, что Иоанн Предтеча погиб мученической смертью.

Народные приметы на 11 сентября

Если на Ивана журавли на юг улетели, то зима, по приметам, ранней будет.

Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.

Важные и интересные события 11 сентября в Украине и мире

1927 год – землетрясение на Южном берегу Крыма привело к многочисленным разрушениям от Севастополя до Феодосии. Именно это землетрясение попало в сюжет романа "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

В 1993 году в Киеве на Михайловской площади открыт памятный знак жертвам Голодомора.

2001-й год – украинский самолет Ан-225 "Мрия" побил мировой рекорд и поднял на высоту 2 км взвод танков весом 253,82 тонны.

В этом году была скоординированная террористическая атака исламской террористической организации "Аль-Каида" на США, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне.

11 сентября родились

1862 год – О. Генри, американский писатель.

1864 год – Павел Грабовский, украинский писатель, поэт.

В 1977 году – Феликс Дзержинский. Российский революционер, основатель и председатель ВЧК (ОГПУ), один из организаторов "красного террора".

1937 года родился Иосиф Кобзон, советский и российский эстрадный певец (баритон).

1941-й год – украинский политик Иван Плющ, дважды председатель Верховной Рады Украины, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

В 1974-м родился Дмитрий Парфенов, украинский футболист.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: