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11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
11 января отмечаем Международный день "спасибо"
11 января отмечаем Международный день "спасибо"
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

11 января – Международный день "спасибо". В Албании отмечают День Республики, в Чаде – День Независимости, а в Непале – День единства. Именинники – Варвара, Вениамин, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Макар, Марк, Наталья и Юрий.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 11 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 января.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

  • 11 января – Международный день "спасибо". Праздник учрежден решением ООН и ЮНЕСКО. Возникновение этого слова приписывается к XVI веку из словосочетания "спаси Бог", оно несет в себе идею благодарности. Впервые выражение "спасибо" было зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году. Международный день "спасибо" во многих странах отмечают, проводя ярмарки, устраивая благотворительные акции, конкурсы и развлекательные мероприятия.

Какой праздник 11 января

11 января почитается память убитых царем Иродом младенцев, который пытался найти и убить Иисуса Христа. Существовало верование, что 11 января за детьми начинает охотиться нечистая сила, поэтому крестьяне старались всеми доступными средствами защитить малышей от опасности. Детям в этот день запрещалось выходить из дома, а на ночь в детские кровати взрослые клали железный предмет, например, серп. Считалось, что это поможет защитить ребенка от влияния злых сил.

Люди 11 января не выполняли тяжелой работы. Вечером собирались вместе, проводя время за посиделками и гаданиями, рассказывая друг другу страшные истории и легенды.

Народные приметы на 11 января

  • Сильный ветер 11 января – к похолоданию.
  • Метель в этот день предвещает дождливый июль.
  • Запотевшие окна – верная примета оттепели.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1569 – состоялась первая упомянутая в истории лотерея. Это было в Англии в здании Собора Святого Павла.
  • 1693 – извержение вулкана Этна на Сицилии, погибло около 60 тысяч человек.
  • 1759 – В Филадельфии начала работу первая в США страховая компания.
  • 1922 – 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого спасли от смерти от диабета с помощью инсулина.
  • 1935 – американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан. Она первой в мире самостоятельно преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния.
  • 1963 – в Лос-Анджелесе открылась первая дискотека, называвшаяся Whisky-A-Go-Go.
  • 1964 – главный хирург США Лютер Терри объявил, что курение опасно для здоровья.
  • 2011 – прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

Кто родился 11 января

  • 1859 – Джордж Керзон, британский политик, который определил в 1919 году восточную границу польских земель – "Линию Керзона". Именно она стала основой для современной украинско-польской границы.
  • 1875 – Рейнгольд Глиэр, украинский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель немецко-польского происхождения.
  • 1906 – Альберт Хофманн (2008), швейцарский химик и литератор, широко известный как "отец-изобретатель" наркотика ЛСД.
  • 1958 – Тревор Тэйлор, певец, музыкант, музыкальный продюсер, автор песен, один из вокалистов группы Bad Boys Blue.
  • 1958 – Ирина Дерюгина – украинская гимнастка, тренер сборной команды Украины по художественной гимнастике, вице-президент Федерации гимнастики Украины.
  • 1972 – Аманда Пит, американская киноактриса "Девять ярдов", "Любовь по правилам и без", "Больше, чем любовь".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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