Лучшие щедривки для взрослых и детей

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие короткие щедривки для детей и взрослых на украинском языке

Щедривки на Щедрый вечер Фото: Depositphotos

С давних времен новогодние и рождественские праздники сопровождались веселыми песнопениями. Дети и взрослые колядуют, щедруют и посевают. Хотя сейчас не все знают когда и как колядуют, щедруют и посевают в Украине, поэтому сайт Сегодня.Lifestyle рассказал вам как и когда нужно колядовать, кто щедрует и когда, а также кто и когда должен посевать.

Стоит отметить, что 13 января украинцы отмечают Меланки, или Щедрый вечер – народный и церковный праздник в канун Старого Нового года. Это новогодний обряд с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей. А 18 января в канун Крещения Господнего завершаются рождественские святки. В этот вечер также принято щедровать.

Одной из самых известных щедривок считают музыкальное произведение украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Эта композиция стала очень популярной не только в Украине, но и на Западе, где песню называют Carols of the Bells.

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие короткие щедривки для детей и взрослых на украинском языке.

***

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його діти.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

***

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Діти хай у Вашім домі

Будуть вік увесь здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

В новий рік добро, надіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

В Щедрий вечір щедрівонька,

Прилетіла ластівка.

Гарну пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Щоби Вам защедрували.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки!

З Новим Щастям! З Новим Роком!

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю,

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте здорові, щасливі й багаті!

Хай пісня чудова лунає на святі!

***

"Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Прийшли щедрувати

До вашої хати.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

Тут живе господар –

Багатства володар.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А його багатство –

Золотії руки.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А його потіха –

Хорошії діти.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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