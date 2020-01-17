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Лучшие щедривки для взрослых и детей

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие короткие щедривки для детей и взрослых на украинском языке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:32
Щедривки на Щедрый вечер
Щедривки на Щедрый вечер
Фото: Depositphotos

С давних времен новогодние и рождественские праздники сопровождались веселыми песнопениями. Дети и взрослые колядуют, щедруют и посевают. Хотя сейчас не все знают когда и как колядуют, щедруют и посевают в Украине, поэтому сайт Сегодня.Lifestyle рассказал вам как и когда нужно колядовать, кто щедрует и когда, а также кто и когда должен посевать.

Стоит отметить, что 13 января украинцы отмечают Меланки, или Щедрый вечер – народный и церковный праздник в канун Старого Нового года. Это новогодний обряд с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей. А 18 января в канун Крещения Господнего завершаются рождественские святки. В этот вечер также принято щедровать.

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Одной из самых известных щедривок считают музыкальное произведение украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Эта композиция стала очень популярной не только в Украине, но и на Западе, где песню называют Carols of the Bells.

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие короткие щедривки для детей и взрослых на украинском языке.

***
Ой сивая та і зозуленька
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в третьому – дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце – жінка його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки – його діти.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

***

В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!

Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.

На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!

***

В щедрий вечір, в Новий рік
Ми вітаємо усіх!
Діти хай у Вашім домі
Будуть вік увесь здорові,
Господиня хай радіє,
А господар має втіху:
В новий рік добро, надіє,
Хай приспить щедрівка лихо.
В Щедрий вечір щедрівонька,
Прилетіла ластівка.
Гарну пісню заспівала,
Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,
Пісню з нею заспівали.
Приготуйте нам гостинці,
Щоби Вам защедрували.

В щедрий вечір, в Новий рік
Ми вітаємо усіх!
Будьте щедрі та багаті,
Пісня хай дзвенить у хаті.
Господиня, наче квітка,
А господар, ніби сокіл,
І такі ж хороші дітки!
З Новим Щастям! З Новим Роком!
Я щедрівочку свою
Добрим людям роздаю,
Ви її усім співайте,
Всюди радість засівайте.

В щедрий вечір, в Новий рік
Ми вітаємо усіх!
Будьте здорові, щасливі й багаті!
Хай пісня чудова лунає на святі!

***

"Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,
В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!

***

Прийшли щедрувати
До вашої хати.
Щедрий вечір,
Добрий вечір.

Тут живе господар –
Багатства володар.
Щедрий вечір,
Добрий вечір.

А його багатство –
Золотії руки.
Щедрий вечір,
Добрий вечір.

А його потіха –
Хорошії діти.
Щедрий вечір,
Добрий вечір.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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