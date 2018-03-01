Чудом спасшегося от крокодила жирафа съели львы

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской республике гид Марио Пол во время сафари снял на видео, как жираф сумел спастись от крокодила, однако попал в пасть ко львам.

Мужчина обратил внимание на странное поведение жирафа, который не мог подняться на ноги и постоянно падал. Присмотревшись, гид и его группа обнаружили, что животное схватил за ногу крокодил, и оно отчаянно пытается вырваться из его пасти, пишет Daily Mail.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что выбегающий из грузовика жираф случайно споткнулся и сделал кувырок.

"Мы просидели там около часа в надежде, что жираф как-то сможет освободиться из челюстей гигантского крокодила", – рассказал Пол. По его словам, туристы шумно поддерживали попытки жертвы вырваться, многие плакали.

В конце концов, крокодил все же отпустил жирафа. Однако животное не смогло передвигаться из-за сломанной ноги. Все это время за происходящим внимательно наблюдали львы, и как только крокодил отполз, они набросились на жирафа. К следующему дню львиный прайд полностью съел его.

Напомним, мы писали, что жираф помог парню сделать предложение руки и сердца.

Ранее сообщалось, что любвеобильный жираф положил глаз на грудь телеведущей. Журналистка вела репортаж с зоопарка о сборе средств на охрану дикой природы. В это время 9-месячный жираф решил поближе познакомиться с Эшли и принялся натираться головой о ее грудь. Инцидент позабавил телеведущих и они рассмеялись.

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