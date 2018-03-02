Родительская суббота 3 марта: что ни в коем случае нельзя делать

Сайт "Сегодня" рассказывает о традициях, обрядах и запретах этого дня

3 марта христиане отмечают Родительскую субботу. В этот день нужно вспомнить ушедших из жизни родных и близких, говорят священники.

Сайт "Сегодня" рассказывает о традициях, обрядах и запретах, касающиеся Родительской субботы 3 марта.

В православных храмах в этот день совершается особое поминовение умерших – панихиды. Христианам не рекомендуется ехать на кладбище вместо посещения службы в храме. Церковь напоминает, что умершим важнее молитва о них, нежели посещение их могилы, пишет сайт Altapress.

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На заупокойную Божественную литургию принято подавать записки об упокоении с именами умерших. В этот день верующие также приносят в храм еду – постные продукты и вино, которые кладут на специальный столик. Продуктами поминают усопших, постные блюда могут также уходить на нужды храма или неимущих.

История возникновения Родительских суббот

Празднование Родительской субботы тесно связано с апостольским преданием. Об этом свидетельствует подтверждение в церковном уставе, которое относится к V веку н.э. Православные с древних времен выделяли особые дни для поминовения. В них верующие массово посещали на кладбищах могилы родных и близких.

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В Великий пост в этом году выпадает несколько родительских суббот:

3 марта – суббота второй недели поста.

10 марта – суббота третьей недели.

17 марта – суббота четвертой недели Великого поста.

Что нельзя делать в Родительскую субботу 3 марта

Запрещено употреблять спиртные напитки.

Нельзя отказывать в помощи людям, которые просят милостыни.

Воздержитесь от излишней скорби – лучше упоминать родственников светлой памятью.

Нельзя скандалить и повышать голос.

Нужно посетить церковь, а если нет такой возможности – помолитесь за умерших родственников дома.

В праздник можно выполнять домашнюю работу, но в меру.

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