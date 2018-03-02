Родительская суббота 3 марта: что ни в коем случае нельзя делать
Сайт "Сегодня" рассказывает о традициях, обрядах и запретах этого дня
3 марта христиане отмечают Родительскую субботу. В этот день нужно вспомнить ушедших из жизни родных и близких, говорят священники.
Сайт "Сегодня" рассказывает о традициях, обрядах и запретах, касающиеся Родительской субботы 3 марта.
В православных храмах в этот день совершается особое поминовение умерших – панихиды. Христианам не рекомендуется ехать на кладбище вместо посещения службы в храме. Церковь напоминает, что умершим важнее молитва о них, нежели посещение их могилы, пишет сайт Altapress.
Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.
На заупокойную Божественную литургию принято подавать записки об упокоении с именами умерших. В этот день верующие также приносят в храм еду – постные продукты и вино, которые кладут на специальный столик. Продуктами поминают усопших, постные блюда могут также уходить на нужды храма или неимущих.
История возникновения Родительских суббот
Празднование Родительской субботы тесно связано с апостольским преданием. Об этом свидетельствует подтверждение в церковном уставе, которое относится к V веку н.э. Православные с древних времен выделяли особые дни для поминовения. В них верующие массово посещали на кладбищах могилы родных и близких.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Великий пост в этом году выпадает несколько родительских суббот:
- 3 марта – суббота второй недели поста.
- 10 марта – суббота третьей недели.
- 17 марта – суббота четвертой недели Великого поста.
Что нельзя делать в Родительскую субботу 3 марта
- Запрещено употреблять спиртные напитки.
- Нельзя отказывать в помощи людям, которые просят милостыни.
- Воздержитесь от излишней скорби – лучше упоминать родственников светлой памятью.
- Нельзя скандалить и повышать голос.
- Нужно посетить церковь, а если нет такой возможности – помолитесь за умерших родственников дома.
- В праздник можно выполнять домашнюю работу, но в меру.
Напомним, ранее мы писали о 2 марта: что нельзя делать в праздник.
Смотрите видео: как питаться в пост
Вы сейчас просматриваете новость "Родительская суббота 3 марта: что ни в коем случае нельзя делать". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"