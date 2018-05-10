Девушка опубликовала в сети голые фото соперницы: "Попросила снимки у бойфренда"

Обидчица приехала к жертве домой и стала требовать разбирательства на кулаках

Британка слила в сеть голые фото соперницы. Фото: Facebook

Британка из города Мидлсбро Шанелль Лидбитер опубликовала в интернете обнаженные фотографии своей давней соперницы.

Девушка загрузила в Facebook изображение, которое она получила от молодого человека жертвы. Пост с фотографией набрал 144 лайка. На суде потерпевшая заявила, что публикация личных файлов была для нее унизительна.

Поступок 24-летней Лидбитер объясняется давней ненавистью к сопернице. Как стало известно следователям, они невзлюбили друг друга еще со школьной скамьи, и эта неприязнь спустя годы сохранилась. Истица даже заблокировала Лидбитер и всех членов ее семьи в социальных сетях. После публикации фото отношения накалились: обидчица приехала к жертве домой и стала требовать разбирательства на кулаках. Когда она поняла, что девушка не собирается с ней контактировать, Лидбитер повредила ее автомобиль.

Суд принял во внимание раскаяние ответчицы и полное признание ею своей вины: Лидбитер была приговорена к 120 часам обязательных работ, штрафу и годичному испытательному сроку. Контактировать с жертвой в течение ближайших трех лет девушке запрещено, в противном случае приговор будет пересмотрен в пользу тюремного заключения.

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