Поздравления с Днем матери: короткие смс, красочные открытки и стихи

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас лучшие поздравления с Днем матери-2018

Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: pixabay / коллаж Владимир Грисюк, "Сегодня"

13 мая украинцы отмечают День матери-2018. В День матери детки традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Люди постарше могут дарить своим мамам что-угодно, время подготовиться еще есть. И все же, самое главное в этот день это ваше внимание и забота.

Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети 1/5

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас лучшие поздравления с Днем матери-2018: картинки, открытки, смс и стихи.

Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети 1/6

День матери: история и традиции праздника

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети 1/6

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия,Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.

Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети 1/6

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях.

Поздравления с Днем матери в прозе

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С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

***

Любимая мамочка, от всего сердца я поздравляю тебя с Днём матери. Пусть счастье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей, я тебя очень люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала для меня. С праздником, любимая!

Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети Поздравления с Днем матери: картинки, фото, открытки. Источник: соцсети 1/9

***

Никакие сокровища мира не заменят ту материнскую любовь, которую ты мне дарила долгими и бессонными ночами сидя у моей кровати; ничто не сравнится с нежностью твоего голоса, когда ты читала мне сказки перед сном; ничто не напомнит теплоты твоих рук, когда ты вытирала мне слёзы первой любви. Мамочка, я хочу поздравить тебя с таким замечательным праздником, пожелать от всего сердца радости, улыбок, добра и благополучия, а также здоровья на много-много лет вперёд.

***

Любимая мамуля, с праздником! Для меня ты всегда будешь самой лучшей, самой заботливой и самой внимательной мамой на свете! Ведь ты как настоящий ангел-хранитель, который оберегает от обид и разочарований, от слез и ошибок, от бед и потерь. Здоровья тебе мамуля и долголетия! И я очень прошу тебя – будь по-настоящему счастлива!

Стихи в День матери-2018

Мамину любовь ни с чем не спутаешь,

Нежность рук ее не передать,

Запах ее точно не забудешь ты,

За детей она готова жизнь отдать!

В этот день особенный, в День матери,

Мамам поклонимся до земли

За любовь, что детям своим дарите,

Ночи, что без сна вы провели!

Вас пускай здоровье не подводит,

Дети ценят, любят пусть и ждут,

Стороной печали пусть обходят,

В доме будет мир, покой, уют!

Оригинальные поздравления в стихах для мамы

В этот день, моя милая мама,

Все цветы я тебе принесу,

Все, что лучшее есть на свете,

Для тебя у небес попрошу.

Извини, если слышишь не часто,

Как сильно тебя я люблю,

Что бывает, расстрою напрасно,

Что больше прошу, чем даю.

Нет милей и родней человека,

Ты ангел-хранитель мой,

К тебе спешу за советом,

И скучаю, когда не с тобой.

В этот праздник прими поздравленья,

Пусть все будет — как хочешь ты,

Счастье, радость, любовь и везенье,

Исполнение заветной мечты.

***

Есть слово такое простое.

Любому понятно оно,

Для сердца любого – святое,

Ведь в нём заключается все:

Забота, и ласка, и нежность,

От рук и улыбок тепло,

Первого сна безмятежность,

На детских губах молоко.

Власть этого слова упряма,

Его каждый в жизни сказал,

Ведь это она, это — мама.

А значит, начало начал.

Пусть каждая мама сегодня

От деток услышит слова:

Счастливой ты будь и довольной.

Мы, мамочка, любим тебя!



Трогательные стихи в День мамы

Тебя важнее нет на свете,

Ты — радость, нежность, доброта.

Ты каждый миг за нас в ответе.

Ты — мама, вот ведь в чём дела.

И я сегодня поздравляю

Тебя, родная, от души.

Без тебя жизнь не представляю.

Ты, мам, здоровье береги.

Храни в душе тепло и радость,

Верь, что всё будет хорошо,

И никогда болезнь и старость

Пусть не стучат в твое окно.

Улыбка пусть не исчезает

С твоего светлого лица.

Пусть всё, чего душа желает,

Конечно, будет у тебя.

С Днем матери поздравляю Фото: Facebook

***

Всю нежность, ласку отдавая

И не щадя душевных сил

Она ребенка опекает

И украшает его мир

По сердцу слезки протекают,

Когда ребенку тяжело,

Капризы, шалости прощает

Неописуемо легко.

Его успехи как награда

Его удачи за труды

Когда бессонными ночами

За ним ухаживала ты.

Тебе любимая, родная

От нас от всех земной поклон

В таком красивом слове "Мама"

Сакральный смысл заключен!

Напомним, в Украине вручили премию "Мать года".