День кота-2018: забавные факты и смешные фото из жизни пушистиков

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас самую интересную информацию о пушистиках

Кот. Фото: pixabay

8 августа во всем мире отмечают день кота. Этот праздник основан по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare. Так организация пытается привлечь внимание к проблеме бездомных котов и кошек. Сегодня они объединяют миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые интересные факты об этих пушистиках, а также подготовил замечательную фотоподборку.

Интересные факты о котах

Кошки уникален, как отпечаток пальца у человека.

Кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук специально для человека.

Кошка не видит ничего прямо у себя под носом. Вот почему она не сразу находит на полу лакомый кусочек, который вы ей дали.

Кошка может прыгнуть в высоту, в 5 раз превышающую ее рост.

Кошка за свою жизнь может иметь больше 100 котят. Одна пара кошек и их потомки за 7 лет могут произвести 420 000 котят.

Сколько мышей может поймать одна кошка? 28899! Именно столько шотландский черепаховый кот Towser(1966- 1987) за 21 год своей жизни отловил. Это приблизительно по четыре мыши в день.

Кошки – самые ленивые млекопитающие. Они спят 16 часов в день

Египтяне брили брови в знак траура, когда теряли любимую кошку.

То, чего вы не знали о котах:

Если любимец переходит от комнаты в комнату вместе с вами, так общительные животные пытаются контролировать действия человека. Покачивание хвостиком – это признак, что животное колеблется и не может определить приоритетное желание. Как только сделает выбор, кот перестанет покачивать хвостом.

Если у животного даже в солнечный день расширились зрачки, это свидетельствует о сильном интерес к чему-то или о том, что она находится в игривом настроении. О заинтересованности кота свидетельствуют и усы, торчащие вперед. Но если они смотрят назад, животное напугано и избегает прикосновений со своим владельцем или другими людьми.

Кот. Фото: из открытых источников Кот. Фото: из открытых источников Кот. Фото: из открытых источников Кот. Фото: из открытых источников Кот. Фото: из открытых источников Кот. Фото: из открытых источников 1/6

О нервном состоянии любимца свидетельствует мелкое подергивание ушей. Но даже в таком состоянии кот может просто сидеть и спокойно наблюдать за окружающими. И если начать животному мешать в этот момент, можно легко получить от него шипения или удар лапками.

Коты способны выдавать около 60 различных звуков. Чтобы передать свои эмоции и чувства, используют различные жесты.

Кроме приятного мурлыканья, кошки отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину.

Владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты.

Английские врачи разработали даже целую "кототерапию", с помощью которой предлагают лечить ряд заболеваний. В частности – воспаление суставов и гинекологические заболевания.

У многих народов в мире существует множество поверий и примет, связанных с кошками.Самые распространенные – что кошки проживают несколько жизней, а еще могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей.

Сайт "Сегодня ранее также сообщал, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме этого, мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка.