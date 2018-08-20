Вскрыт огромный черный саркофаг из Египта: невероятные подробности и фото 18+

Была версия, что внутри находятся останки Александра Македонского

Ученые разгадали тайну черного саркофага. Фото: depositphotos

Этим летом в Африке археологи раскопали гигантский саркофаг из черного гранита. Находка вызвала волну любопытства и шквал комментариев в сети, однако эксперты до сегодняшнего дня не знали, что размещено внутри странного объекта.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на министерство древностей Египта, скелеты из саркофага принадлежат женщине 20 лет, мужчине, которому еще не было 40 лет и мужчине, которому почти 50 лет. Ни один из них не являлся представителем знатного рода или правителем.

Внутри саркофага нашли вот это Фото: facebook.com/moantiquities

На одном из черепов видны следы хирургического вмешательства. В костях найдены частицы золота.

Черный гранитный саркофаг, которому около 2000 лет, был заполнен красной жидкостью. Его содержимое вызвало фурор в соцсетях – пользователи предполагали, что это "эликсир жизни" или красная ртуть. В интернете появились петиции с призывом разрешить добровольцам выпить ее. Но министерство древностей уточнило, что это просто сточные воды.

В Африке нашли саркофаг из черного гранита Фото: Facebook

Саркофаг был обнаружен в Александрии нетронутым. Выдвигались версии, что в нем могут находиться останки Александра Македонского. Эти предположения, как версии о проклятии черного гранитного саркофага, были отвергнуты учеными.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг.

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