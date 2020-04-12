12 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 апреля в истории

Какой сегодня, 12 апреля 2020 года, праздник? Именинники – Иван, Софрон (Софроний). 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В Украине также отмечают День работников ракетно-космической отрасли, в Либерии – Национальный день увольнения.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 12 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 апреля.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики Фото: Pixabay

Всемирный день авиации и космонавтики. Дата посвящена первому космическому полету, совершенному 12 апреля 1961 года советским космонавтом Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток-1".

Дата посвящена первому космическому полету, совершенному 12 апреля 1961 года советским космонавтом Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток-1". День работников ракетно-космической отрасли Украины появился в 1997 году. В президентском указе Леонида Кучмы, говорилось, что этот праздник вводится "учитывая значительный вклад работников ракетно-космической отрасли Украины в научные исследования, создание современной ракетно-космической техники и внедрение высоких космических технологий в народное хозяйство…"

Какой праздник 12 апреля: что нельзя делать

В православной церкви 12 апреля отмечали день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год. Также наши предки верили, что в будущей жизни человек, съевший "лесенку", сможет взойти на небо и попасть в рай.

Приметы на 12 апреля

Цветут одуванчики — лето ожидается коротким.

Птицы мостят гнезда с южной стороны — лето будет прохладным.

Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов.

Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой.

Листья на березе распустились раньше, нежели на ольхе — летом будет мало дождей.

Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире 12 апреля

1204 год — Константинополь капитулировал перед армией Четвертого Крестового Похода.

1606 год — Британия создала собственный флаг "Юнион Джек".

1633 год — работы Галилео Галилея были представлены формальному следствию Римской инквизиции.

1709 год — к стенам Полтавы подошли войска Карла XII.

1857 год — опубликован роман Гюстава Флобера "Госпожа Бовари".

1903 год — в Англии начала курсировать горслужба омнибусов — двухэтажных автобусов.

1934 год — на вершине горы Вашингтон установлен сильнейший порыв ветра на планете — 372 км/ч.

1945 год — Франклин Рузвельт умер от инсульта.

1961 год — в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток-1" с 27-летним Юрием Гагариным. В 10:55 он приземлился вблизи Поволжского города Энгельс.

1984 год — в СССР начали переход к 11-летней системе среднего образования.

1992 год — под Парижем в Марне-Ла-Валле открылся "Диснейленд".

1999 год — Билла Клинтона обвинили в непочтительном отношении к суду из-за ложных показаний в деле касательно сексуальных домогательств.

Кто родился 12 апреля

1577 год — Кристиан IV Датский, король Дании и Норвегии.

1724 год — Лаймен Холл, американский врач и политик, подписавший Декларацию Независимости.

1839 год — Николай Пржевальский, путешественник и географ, исследовавший Центральную Азию.

1933 год — Монсеррат Кабалье, выдающаяся певица XX века, представительница искусства бельканто.

1942 год — Джейкоб Зума, президент Южно-Африканской Республики.

1971 год — Шеннен Доэрти, американская актриса, известная по роли Бренды Уолш в сериале "Беверли Хиллз, 90210".

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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