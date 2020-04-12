12 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 апреля в истории
Какой сегодня, 12 апреля 2020 года, праздник? Именинники – Иван, Софрон (Софроний). 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В Украине также отмечают День работников ракетно-космической отрасли, в Либерии – Национальный день увольнения.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 12 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 апреля.
- Всемирный день авиации и космонавтики. Дата посвящена первому космическому полету, совершенному 12 апреля 1961 года советским космонавтом Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток-1".
- День работников ракетно-космической отрасли Украины появился в 1997 году. В президентском указе Леонида Кучмы, говорилось, что этот праздник вводится "учитывая значительный вклад работников ракетно-космической отрасли Украины в научные исследования, создание современной ракетно-космической техники и внедрение высоких космических технологий в народное хозяйство…"
В православной церкви 12 апреля отмечали день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год. Также наши предки верили, что в будущей жизни человек, съевший "лесенку", сможет взойти на небо и попасть в рай.
Приметы на 12 апреля
- Цветут одуванчики — лето ожидается коротким.
- Птицы мостят гнезда с южной стороны — лето будет прохладным.
- Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов.
- Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой.
- Листья на березе распустились раньше, нежели на ольхе — летом будет мало дождей.
- Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.
Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:
- 1204 год — Константинополь капитулировал перед армией Четвертого Крестового Похода.
- 1606 год — Британия создала собственный флаг "Юнион Джек".
- 1633 год — работы Галилео Галилея были представлены формальному следствию Римской инквизиции.
- 1709 год — к стенам Полтавы подошли войска Карла XII.
- 1857 год — опубликован роман Гюстава Флобера "Госпожа Бовари".
- 1903 год — в Англии начала курсировать горслужба омнибусов — двухэтажных автобусов.
- 1934 год — на вершине горы Вашингтон установлен сильнейший порыв ветра на планете — 372 км/ч.
- 1945 год — Франклин Рузвельт умер от инсульта.
- 1961 год — в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток-1" с 27-летним Юрием Гагариным. В 10:55 он приземлился вблизи Поволжского города Энгельс.
- 1984 год — в СССР начали переход к 11-летней системе среднего образования.
- 1992 год — под Парижем в Марне-Ла-Валле открылся "Диснейленд".
- 1999 год — Билла Клинтона обвинили в непочтительном отношении к суду из-за ложных показаний в деле касательно сексуальных домогательств.
- 1577 год — Кристиан IV Датский, король Дании и Норвегии.
- 1724 год — Лаймен Холл, американский врач и политик, подписавший Декларацию Независимости.
- 1839 год — Николай Пржевальский, путешественник и географ, исследовавший Центральную Азию.
- 1933 год — Монсеррат Кабалье, выдающаяся певица XX века, представительница искусства бельканто.
- 1942 год — Джейкоб Зума, президент Южно-Африканской Республики.
- 1971 год — Шеннен Доэрти, американская актриса, известная по роли Бренды Уолш в сериале "Беверли Хиллз, 90210".
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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