12 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 августа в истории
Какой сегодня праздник, 12 августа? Международный день молодежи, День матери – в Таиланде, праздник Дидгороба – в Грузии, День виниловой пластинки – в Америке. Апостолов от 70-ти Силы и Силуана, мученика Иоанна Воина, икона Божией Матери Оконская – в православном календаре. Силуан и Сила – в народном календаре. Именины празднуют: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 августа.
- Международный день молодежи (International Youth Day) – ежегодно проводится с 2000 года под эгидой ООН с целью напомнить о значимости молодых людей в мире и в нынешнем году отмечает свой 20-летний юбилей.
- Праздник Дидгороба отмечается в Грузии в честь победы грузин в над турками-сельджуками в 1121 году.
- День сотрудника уголовно-исполнительной системы – профессиональный праздник в Кыргызстане.
- День матери празднуется в Таиланде.
- День виниловой пластинки чествует Америка.
- Национальный день библиотекаря отмечается в Индии.
12 августа православная церковь чтит день апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Также вспоминают мученика Иоанна Воина и преподобного Анатолия II Оптинского. Проводится празднование иконы Божией Матери Оконской.
В народе 12 августа почитаются Силуан и Сила. В этот день особое внимание обращали на рожь – ее уже можно было сеять на зиму.
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Приметы на 12 августа
- в этот день даже бессильный обретает силу;
- если посеять рожь на Силу – она уродится сильно;
- пасмурная и прохладная погода – в ближайшее время осадков не будет;
- звезды мерцают на рассвете – к дождю.
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