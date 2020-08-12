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12 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 августа в истории

Какой сегодня праздник, 12 августа? Международный день молодежи, День матери – в Таиланде, праздник Дидгороба – в Грузии, День виниловой пластинки – в Америке. Апостолов от 70-ти Силы и Силуана, мученика Иоанна Воина, икона Божией Матери Оконская – в православном календаре. Силуан и Сила – в народном календаре. Именины празднуют: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 августа.

12 августа: какой сегодня праздник
12 августа: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день молодежи (International Youth Day) – ежегодно проводится с 2000 года под эгидой ООН с целью напомнить о значимости молодых людей в мире и в нынешнем году отмечает свой 20-летний юбилей.
  • Праздник Дидгороба отмечается в Грузии в честь победы грузин в над турками-сельджуками в 1121 году.
  • День сотрудника уголовно-исполнительной системы – профессиональный праздник в Кыргызстане.
  • День матери празднуется в Таиланде.
  • День виниловой пластинки чествует Америка.
  • Национальный день библиотекаря отмечается в Индии.

Какой сегодня праздник

12 августа православная церковь чтит день апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Также вспоминают мученика Иоанна Воина и преподобного Анатолия II Оптинского. Проводится празднование иконы Божией Матери Оконской.

В народе 12 августа почитаются Силуан и Сила. В этот день особое внимание обращали на рожь – ее уже можно было сеять на зиму.

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Приметы на 12 августа

  • в этот день даже бессильный обретает силу;
  • если посеять рожь на Силу – она уродится сильно;
  • пасмурная и прохладная погода – в ближайшее время осадков не будет;
  • звезды мерцают на рассвете – к дождю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1851 – запатентована швейная машинка фирмы Зингер.
  • 1908 – начато производство модели автомобиля Ford-T.

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  • 1981 – компания IBM выпустила первый персональный компьютер.
  • 1999 – в Украине закрылись все вытрезвители.

Кто родился 12 августа

  • 1681 – Витус Беринг, мореплаватель и полярный исследователь.
  • 1881 – Сесил Блаунт Демилль, американский режиссер, создатель кинокомпании Paramount Pictures.
  • 1887 – Эрвин Шредингер, физик, разработчик квантовой теории.
  • 1930 – Джордж Сорос, американский общественный деятель и финансист.
  • 1992 – Кара Делевинь, актриса и супермодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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