12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 августа в истории

12 августа – день святых Силы и Силуана Фото: Pixabay

Сегодня, 12 августа, 224-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 141 день. Именинники – Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим. Международный день молодежи 2019, в Северной Ирландии – День оранжистов, в Таиланде празднуют День королевы, в Зимбабве – День армии.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 9 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 августа.

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12 августа: какой сегодня праздник и как провести этот день

В православной церкви 12 августа почитают память святых Силы и Силуана. Эти апостолы были учениками святого Павла. Распространена традиция 12 августа срывать лопухи с трех разных кустов и прикладывать их к ногам, если в этой области наблюдаются болевые ощущения.

Отмечали, что к 12 августа поспевает рожь, и если происходило именно так, то говорили, что колос будет сильным и можно надеяться на богатый урожай. Также считалось, что в Силин день даже слабый мужик богатырем становится. Приметы гласили: именно сейчас нужно много работать, чтобы в другие дни быть здоровым, могучим и активным. Проводились 12 августа различные обряды, направленные именно на то, чтобы придать сил человеку.

Приметы на 12 августа

В этот день бессильный обретает силу и богатырем живет;

Пасмурная и прохладная погода 12 августа – в ближайшее время осадков не будет;

Звезды мерцают на рассвете – к дождю.

Вечером в Силин день заморосил дождь – к длительному дождливому периоду.

12 августа: важные и интересные события в истории

1824 – поэт Александр Пушкин был выслан из Одессы. В пору михайловского затвора он создал лучшие свои произведения. В 1826 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу.

1840 – на Царскосельской железной дороге близ станции Царское Село произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли 7 человек, 78 было ранено.

1851 – американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.

1865 – английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол – для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Впоследствии в результате таких обработок смертность после хирургических операций снизилась втрое.

1898 – Гавайские острова аннексированы США.

1918 – в США введен запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах.

1999 – Украина приняла решение закрыть все вытрезвители.

Кто родился 12 августа

1887 – Эрвин Шредингер, австрийский физик, создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии (1933) за разработку теории движения микрочастиц.

1926 – Джон Дерек, американский киноактер, режиссер, продюсер ("С тех пор как вы ушли", "Двойная жизнь", "Принц игроков").

1932 – Сергей Слонимский, композитор ("Виринея", "Мастер и Маргарита", "Икар").

1949 – Марк Нопфлер, шотландский музыкант, основатель группы Dire Straits.

1960 – Лоран Финьон (умер в 2010), французский велогонщик, победитель Тур-де-Франс (1983, 1984) и Джиро д’Италия (1989).

1964 – Чики Бегиристайн, испанский футболист, победитель Суперкубка УЕФА (1992).

1971 – Пит Сампрас, американский теннисист.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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