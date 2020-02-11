12 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 февраля в истории

12 февраля отмечают праздник Трех Святых 2020 Фото: instagram.com/darkfaerietales_

12 февраля 2020 года – Международный день науки и гуманизма и Международный день брачных агентств. У православных христиан – праздник Трех Святых. Именины отмечают: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан и Федор.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 12 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 февраля.

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Международный день науки и гуманизма . Празднование в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся. Нередко к участию в праздничных мероприятиях привлекаются общественные деятели, представители гуманитарных фондов, а также журналисты.

. Празднование в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся. Нередко к участию в праздничных мероприятиях привлекаются общественные деятели, представители гуманитарных фондов, а также журналисты. Международный день брачных агентств. Этот профессиональный был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года. Идею учреждения нового праздника подхватили многие агентства-партнеры США, Канады, Германии и Франции.

Какой праздник 12 февраля

12 февраля 2020 года – праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Три архиепископа стали известны своими проповедями и религиозными произведениями. В народе этот 12 февраля называют также праздником семейной святости, поскольку все три семьи святителей были очень верующими и воспитывали своих детей в любви и вере.

Народные приметы на 12 февраля

Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

Снегирь скрипит – к снегу, метели и слякоти.

Красная луна – к сильному ветру.

Поднялся ветер – к сырому году.

Деревья инеем покрылись – к теплу.

Что можно делать 12 февраля

Поссорившимся людям обязательно надо помириться, иначе в распрях останутся еще как минимум на год.

Если в этот день поставить за порог обувь, можно избежать ссор в семье на целый год.

Рекомендовано в этот день строить планы на будущее. Каждое запланированное событие имеет шанс на успех.

Что нельзя делать 12 февраля

Мужчинам в этот день не рекомендуется выполнять любую тяжелую физическую работу.

По поверью, в этот день не желательно ревновать и злиться.

На Трех Святых категорически нельзя шить и вязать.

Интересные и важные события в Украине и мире

1832 – Эквадор аннексировал Галапагосские острова.

1891 – итальянский астроном Элия Миллосевич в обсерватории Римского колледжа открыл астероид главного пояса "Жозефина".

1898 – первая жертва автокатастрофы: Генри Линдфильд разбился в своей машине.

1939 – состоялись первые выборы в сейм Карпатской Украины.

1961 – в СССР в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-1". "Венера-1" стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.

1991 – Верховный Совет Украинской ССР принял Закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики".

2002 – катастрофа Ту-154 под Хорремабадом (Иран), погибли 119 человек.

2010 – профессор биологии Алабамского университета в городе Хантсвилл (штат Алабама, США) – Эми Бишоп, открыла стрельбу на собрании преподавателей биологического факультета, в результате чего погибли трое и еще три человека ранены.

Кто родился 12 февраля

1809 – Чарльз Дарвин, английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма).

1814 – Женни фон Вестфален, немецкий политик, жена Карла Маркса.

1877 – Луи Рено, французский промышленник, один из основателей компании Renault.

1950 – Стив Хэкетт, британский гитарист и автор песен (группа Genesis).

1954 – Филипп Циммерман, американский программист, создатель PGP.

1957 – Петр Подгородецкий, российский музыкант, участник рок-группы "Машина времени".

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