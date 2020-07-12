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12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 июля в истории

Какой сегодня праздник, 12 июля? День рыбака, День фотографа, День бортпроводника. День Петра и Павла – в православном календаре. Петров день – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Иона, Павел, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июля.

12 июля: какой сегодня праздник
12 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День рыбака – во многих странах во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник рыбаков.
  • Международный день фотографа – этот праздник установлен в честь католической святой Вероники, покровительствующей фотографии.
  • Всемирный день бортпроводника гражданской авиации (World Civil Aviation Flight Attendant Day) – все стюардессы отмечают свой профессиональный праздник.
  • День фьорда в странах Скандинавии (Fjordens Dag) – праздник, который длится три дня, был придуман в 1991 году, чтобы привлечь внимание людей к состоянию прибрежных вод.
  • День разноцветных глаз ( Different Colored Eyes Day) – отмечается в честь людей с гетерохромией, у которых глаза имеют разный цвет радужной оболочки.
  • День независимости – отмечают Кирибати, Сан-Томе и Принсипи.

Какой сегодня праздник

12 июля в православной церкви отмечается значимый праздник – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, который был установлен в память о ближайших Христовых учениках и последователях. В этот день снимается многодневный Петров пост. Также проводится празднование Касперовской и Дуниловской икон Божией Матери.

В народе 12 июля отмечается Петров день. Люди наблюдали, что в этот день солнце играет красками на рассвете, а еще рыбаки просили святых о богатом улове рыбы.

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Приметы на 12 июля

  • если на Петров день идет дождь – весь сенокос будет мокрым.
  • переменчивая погода на Петров день обещает плодородие.
  • Петр и Павел час убавил, дни становятся короче.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1783 – в Санкт-Петербурге открыт Большой театр, ныне Мариинский.
  • 1917 – во время Первой мировой войны впервые задействовано боевое отравляющее вещество – газ иприт.

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  • 1931 – во Франции открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.
  • 1943 – в ходе Второй мировой войны состоялось крупнейшее танковое сражение на Курской дуге.
  • 1962 – у группы Rolling Stones состоялся первый концерт.

Кто родился 12 июля

  • 100 год до н. э. – Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель, полководец.
  • 1854 – Джордж Истмен, американский изобретатель, основатель компании "Кодак".
  • 1934 – Ван Клиберн, американский пианист.
  • 1946 – Валентина Толкунова, советская певица.
  • 1978 – Мишель Родригес, американская актриса и продюсер.
  • 1981 – Ольга Горбачева, украинская певица, телеведущая, автор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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