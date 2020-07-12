12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 июля в истории
Какой сегодня праздник, 12 июля? День рыбака, День фотографа, День бортпроводника. День Петра и Павла – в православном календаре. Петров день – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Иона, Павел, Петр.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июля.
- День рыбака – во многих странах во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник рыбаков.
- Международный день фотографа – этот праздник установлен в честь католической святой Вероники, покровительствующей фотографии.
- Всемирный день бортпроводника гражданской авиации (World Civil Aviation Flight Attendant Day) – все стюардессы отмечают свой профессиональный праздник.
- День фьорда в странах Скандинавии (Fjordens Dag) – праздник, который длится три дня, был придуман в 1991 году, чтобы привлечь внимание людей к состоянию прибрежных вод.
- День разноцветных глаз ( Different Colored Eyes Day) – отмечается в честь людей с гетерохромией, у которых глаза имеют разный цвет радужной оболочки.
- День независимости – отмечают Кирибати, Сан-Томе и Принсипи.
12 июля в православной церкви отмечается значимый праздник – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, который был установлен в память о ближайших Христовых учениках и последователях. В этот день снимается многодневный Петров пост. Также проводится празднование Касперовской и Дуниловской икон Божией Матери.
В народе 12 июля отмечается Петров день. Люди наблюдали, что в этот день солнце играет красками на рассвете, а еще рыбаки просили святых о богатом улове рыбы.
Приметы на 12 июля
- если на Петров день идет дождь – весь сенокос будет мокрым.
- переменчивая погода на Петров день обещает плодородие.
- Петр и Павел час убавил, дни становятся короче.
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- 1931 – во Франции открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.
- 1943 – в ходе Второй мировой войны состоялось крупнейшее танковое сражение на Курской дуге.
- 1962 – у группы Rolling Stones состоялся первый концерт.
- 100 год до н. э. – Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель, полководец.
- 1854 – Джордж Истмен, американский изобретатель, основатель компании "Кодак".
- 1934 – Ван Клиберн, американский пианист.
- 1946 – Валентина Толкунова, советская певица.
- 1978 – Мишель Родригес, американская актриса и продюсер.
- 1981 – Ольга Горбачева, украинская певица, телеведущая, автор.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
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