12 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 июня в истории
Какой сегодня праздник, 12 июня? Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины, День России, День науки Туркмении, день памяти преподобного Исаакия исповедника – в православном календаре, Змеиный день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Исаакий, Никанор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июня.
- Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour) – установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается с 2002 года с целью привлечения внимания к этой проблеме.
- День работников фондового рынка Украины – отмечается с 2008 года в честь работников крупнейших украинских бирж ценных бумаг.
- День России – отмечается государственный праздник Российской Федерации.
- День науки – празднуется в Туркмении.
- День независимости – отмечается в Филиппинах.
- День мира – чествуется в Парагвае.
12 июня православная церковь чтит день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской, а также память благоверного князя Александра Невского.
В народе 12 июня отмечается Змеиный праздник. Считалось, что в этот опасный день ползучие гады собираются на змеиную свадьбу.
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Приметы на 12 июня
- В Змеиный праздник нельзя убивать змей, потому что они будут мстить.
- Спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь.
- В этот день лучше не ходить в лес, чтобы не потревожить змей.
- В Змеиный праздник хорошо сажать бобы.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1849 – запатентован противогаз.
- 1920 – официальное открытие Панамского канала.
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- 1966 – в Киеве начата эксплуатация первого в мире троллейбусного поезда.
- 1990 – принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
- 1990 – в СССР отменена цензура.
- 1924 – Джордж Буш-старший, 41-й президент США, отец президента Джорджа Буша-младшего.
- 1929 – Анна Франк, немецкая девочка еврейского происхождения, жертва нацизма, заключенная Освенцима, автор "Дневника Анны Франк".
- 1941 – Чик Кориа, американский джазовый пианист и композитор.
- 1950 – Вячеслав Полунин, российский клоун-мим, актер, режиссер.
- 1981 – Адриана Лима, бразильская супермодель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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