12 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 июня в истории

Какой сегодня праздник, 12 июня? Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины, День России, День науки Туркмении, день памяти преподобного Исаакия исповедника – в православном календаре, Змеиный день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Исаакий, Никанор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июня.

12 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour) – установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается с 2002 года с целью привлечения внимания к этой проблеме.

– установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается с 2002 года с целью привлечения внимания к этой проблеме. День работников фондового рынка Украины – отмечается с 2008 года в честь работников крупнейших украинских бирж ценных бумаг.

– отмечается с 2008 года в честь работников крупнейших украинских бирж ценных бумаг. День России – отмечается государственный праздник Российской Федерации.

– отмечается государственный праздник Российской Федерации. День науки – празднуется в Туркмении.

– празднуется в Туркмении. День независимости – отмечается в Филиппинах.

– отмечается в Филиппинах. День мира – чествуется в Парагвае.

Какой сегодня праздник

12 июня православная церковь чтит день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской, а также память благоверного князя Александра Невского.

В народе 12 июня отмечается Змеиный праздник. Считалось, что в этот опасный день ползучие гады собираются на змеиную свадьбу.

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Приметы на 12 июня

В Змеиный праздник нельзя убивать змей, потому что они будут мстить.

Спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь.

В этот день лучше не ходить в лес, чтобы не потревожить змей.

В Змеиный праздник хорошо сажать бобы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1849 – запатентован противогаз.

1920 – официальное открытие Панамского канала.

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1966 – в Киеве начата эксплуатация первого в мире троллейбусного поезда.

1990 – принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

1990 – в СССР отменена цензура.

Кто родился 12 июня

1924 – Джордж Буш-старший, 41-й президент США, отец президента Джорджа Буша-младшего.

1929 – Анна Франк, немецкая девочка еврейского происхождения, жертва нацизма, заключенная Освенцима, автор "Дневника Анны Франк".

1941 – Чик Кориа, американский джазовый пианист и композитор.

1950 – Вячеслав Полунин, российский клоун-мим, актер, режиссер.

1981 – Адриана Лима, бразильская супермодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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