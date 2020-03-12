12 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 марта в истории

Какой сегодня праздник – 12 марта 2020 года? Всемирный день почки, Всемирный день против кибер-цензуры и День пересадки деревьев в Китае. В народном календаре 12 марта – день Прокопа. Именины в этот день отмечают Макар, Михаил, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан и Яков.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 12 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 марта.

12 марта отмечаем день Прокопа Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

День пересадки деревьев в Китае . Ежегодно 12 марта, в день смерти выдающегося революционера Сунь Ятсена, в Китае проводятся массовые посадки зеленых насаждений.

. Ежегодно 12 марта, в день смерти выдающегося революционера Сунь Ятсена, в Китае проводятся массовые посадки зеленых насаждений. Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship). Праздник учрежден усилиями международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия".

(World Day Against Cyber Censorship). Праздник учрежден усилиями международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия". Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. Цель праздника – обмен опытом специалистов в этой области медицины, развитие системы профилактики почечных заболеваний, модернизация и повышение качества лечения больных.

12 марта: какой праздник, что нельзя делать

12 марта отмечаем день Прокопа. Начиная с 12 марта и до тех пор, пока дороги немного не подсохнут, старались не отправляться в дальние поездки без особой нужды. Что касается охотников, то они на Прокопа не сидели дома, поскольку в это время очень хорошо ловилась дичь, можно было поймать зайца.

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По примете 12 марта рыбакам тоже везло с уловом, поскольку большие реки вскрывались ото льда. Крестьяне по-прежнему готовились к началу посевных работ. Так, в этот день они также проверяли семена, делали магические обряды на добрую страду и хороший урожай, чинили инвентарь.

Приметы на 12 марта

Если распустилась вся верба, то можно собрать хороший урожай.

Если в день Прокопа заяц перебежал дорогу охотнику – примета к тому, что будет неудачный день.

Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

Макушки вербы распустились 12 марта – посевы будут хорошими.

Если на вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая. Подснежники появились – пора начинать полевые работы.

Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

Интересные и важные события в Украине и мире

1229 – армия крестоносцев заняла Иерусалим.

1609 – Бермуды стали британской колонией.

1881 – Франция установила протекторат над Тунисом.

1889 – Элмон Строуджер из США запатентовал автоматическую телефонную станцию.

1911 – доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП).

1913 – столицей Австралии стал город Канберра.

1945 – в Берлине создан Украинский национальный комитет, который из остатков дивизии "СС-Галичина" создавал украинскую армию.

1968 – Маврикий обрел независимость, а спустя ровно 24 года (12 марта 1992 года) стал республикой.

1999 – в блок НАТО вступили Чехия, Польша и Венгрия.

2011 – на японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате землетрясения 11 марта, 12 марта произошла утечка радиации. Уровень радиации возле станции многократно превысил норму, масштабы утечки не уточнялись.

Кто родился 12 марта

1863 – Владимир Вернадский, украинский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель учения о биосфере, ее эволюции и преобразовании под воздействием человека в ноосферу (сферу разума), первый президент Академии наук Украины.

1925 – Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.

1941 – Анатолий Дриженко, украинский актер театра и кино ("Борис Годунов", "Сказки деда Панаса").

1946 – Лайза Минелли, американская актриса, певица, обладательница "Оскара" (за роль в фильме "Кабаре").

1962 – Андреас Кепке, немецкий футболист, вратарь. Чемпион мира и Европы.

1979 – Пит Доэрти, вокалист и гитарист групп The Libertines и Babyshambles.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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