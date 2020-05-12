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12 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Какой сегодня праздник, 12 мая? Международный день медицинской сестры, День экологического образования, День синдрома хронической усталости, День святого апостола Андрея Первозванного – в Грузии, Девять целителей – в народном календаре. В православном календаре – День памяти девяти святых мучеников Кизических. Именины празднуют Артем, Василий, Иван.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 мая.

12 мая: какой сегодня праздник
12 мая: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день медицинской сестры (International Nurses Day) – праздник представительниц одной из самых гуманных профессий ежегодно отмечается под эгидой Международного Совета медсестер в день рождения Флоренс Найтингейл, основательницы службы сестер милосердия.
  • День экологического образования – отмечается во многих постсоветских странах. День был учрежден в 1991 году и посвящен актуализации экологических знаний во всех науках и сферах человеческой деятельности.
  • Международный день предотвращения синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day) – учрежден с 1992 года, чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.
  • День святого апостола Андрея Первозванного – празднуется в Грузии.

Какой сегодня праздник

12 мая православная церковь отмечает день памяти девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, убитых за веру в конце ІІІ века. Также чтится память Мемнона Чудотворца, игумена Египетского, преподобного Нектария Оптинского и преподобного Амфилохия Почаевского.

В народе 12 мая отмечается Девять целителей в честь мучеников Кизических, которые, по верованию, помогают при телесных болезнях и эпидемиях. В этот день произносили заговор от девяти напастей: "Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел".

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Приметы на 12 мая

  • На Девять мучеников работу в поле не начинают без молитвы.
  • Если в полдень подставить лицо теплому ветру, здоровья на целый год прибавится.
  • Девять мучеников – самый благоприятный день для лечения тяжелобольных.
  • На Девять мучеников снятся вещие сны.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 996 – в Киеве освящена Десятинная церковь, первый каменный храм на Руси.
  • 1929 – во Львове создана западно-украинская организация писателей "Гроно".
  • 1944 – Крым был освобожден от нацистских завоевателей.

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  • 1954 – Украинская ССР стала постоянным членом ЮНЕСКО.
  • 1980 – на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж" режиссера Александра Митта.
  • 2007 – Андрей Данилко (Верка Сердючка) занял ІІ место на конкурсе "Евровидение-2007".

Кто родился 12 мая

  • 1820 – Флоренс Найтингейл, основательница службы сестер милосердия.
  • 1907 – Кэтрин Хепберн, американская киноактриса.
  • 1924 – Федор Моргун, украинский государственный деятель, агроном.
  • 1933 – Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица.
  • 1933 – Андрей Вознесенский, советский поэт, художник.
  • 1966 – Стивен Болдуин, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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