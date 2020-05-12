12 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 мая в истории
Какой сегодня праздник, 12 мая? Международный день медицинской сестры, День экологического образования, День синдрома хронической усталости, День святого апостола Андрея Первозванного – в Грузии, Девять целителей – в народном календаре. В православном календаре – День памяти девяти святых мучеников Кизических. Именины празднуют Артем, Василий, Иван.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 мая.
- Международный день медицинской сестры (International Nurses Day) – праздник представительниц одной из самых гуманных профессий ежегодно отмечается под эгидой Международного Совета медсестер в день рождения Флоренс Найтингейл, основательницы службы сестер милосердия.
- День экологического образования – отмечается во многих постсоветских странах. День был учрежден в 1991 году и посвящен актуализации экологических знаний во всех науках и сферах человеческой деятельности.
- Международный день предотвращения синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day) – учрежден с 1992 года, чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.
- День святого апостола Андрея Первозванного – празднуется в Грузии.
12 мая православная церковь отмечает день памяти девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, убитых за веру в конце ІІІ века. Также чтится память Мемнона Чудотворца, игумена Египетского, преподобного Нектария Оптинского и преподобного Амфилохия Почаевского.
В народе 12 мая отмечается Девять целителей в честь мучеников Кизических, которые, по верованию, помогают при телесных болезнях и эпидемиях. В этот день произносили заговор от девяти напастей: "Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел".
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Приметы на 12 мая
- На Девять мучеников работу в поле не начинают без молитвы.
- Если в полдень подставить лицо теплому ветру, здоровья на целый год прибавится.
- Девять мучеников – самый благоприятный день для лечения тяжелобольных.
- На Девять мучеников снятся вещие сны.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 996 – в Киеве освящена Десятинная церковь, первый каменный храм на Руси.
- 1929 – во Львове создана западно-украинская организация писателей "Гроно".
- 1944 – Крым был освобожден от нацистских завоевателей.
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- 1954 – Украинская ССР стала постоянным членом ЮНЕСКО.
- 1980 – на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж" режиссера Александра Митта.
- 2007 – Андрей Данилко (Верка Сердючка) занял ІІ место на конкурсе "Евровидение-2007".
- 1820 – Флоренс Найтингейл, основательница службы сестер милосердия.
- 1907 – Кэтрин Хепберн, американская киноактриса.
- 1924 – Федор Моргун, украинский государственный деятель, агроном.
- 1933 – Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица.
- 1933 – Андрей Вознесенский, советский поэт, художник.
- 1966 – Стивен Болдуин, американский актер.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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