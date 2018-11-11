12 ноября: какой праздник, приметы, суеверия, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 12 ноября в истории, что нельзя делать

12 ноября - 316-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось всего 49 дней. Именины - Анастасия, Александр, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Степан, Юлиан. В Азербайджане отмечают День Конституции.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 12 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 ноября.

Какой православный праздник 12 ноября – что нельзя делать

В православной церкви 12 ноября почитают память мученика епископа Егейского Зиновия и мученицы Зиновии, которая приходилась ему сестрой. Оба мученика родились в благочестивой семье примерно в III веке на территории Каппадокии. Они рано остались сиротами. Решив раздать свое наследство бедным людям, они посвятили себя Богу. В награду Зиновий получил дар чудотворения и с помощью молитвы стал исцелять больных.

Народные приметы на 12 ноября

Если на Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне.

Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною.

Немного зинька ест-пьет, а весело живет.

Не велика птичка-синичка, а и та свой праздник помнит.

На Зиновия зиньки-синички целыми стаями слетаются и песни поют.

Синица пищит с утра – к морозу; волнуется, кружится и клюет кору деревьев – к ненастью; прилетает к дому и садится на окне – к скорой зиме.

Снег порошит – за морозом спешит.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 ноября

1859 – в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые дает представление на воздушной трапеции.

1918 – Император Австро-Венгрии Карл I Габсбург отрекся от престола.

1945 – на выборах в Югославии побеждает Иосип Броз Тито.

1971 – Президент США Никсон заявляет о прекращении активных боевых действий американских войск на территории Южного Вьетнама и отдает распоряжение о выводе еще 45 тысяч военнослужащих.

1973 - День рождения хип-хоп культуры.

1989 – первый полет первого вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека – "Да Винчи III".

Кто родился 12 ноября

В 1833 году родился Александр Бородин, русский композитор, химик и врач.

1840 – Огюст Роден, французский скульптор.

1929 – Грэйс Келли, киноактриса, княгиня Монако.

1935 – Людмила Гурченко, актриса театра и кино, эстрадная певица.

1980 – Райан Гослинг, канадский киноактер.

1982 - Энн Хэтэуэй, американская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

Напомним, 24 октябре 2018 года наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.