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12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 октября в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58
12 октября отмечаем день Феофана Милостивого Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
12 октября отмечаем день Феофана Милостивого
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

12 октября 2019 года отмечаем Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день борьбы с артритом. На Багамских островах отмечают день открытия, в Испании – день нации, в Бразилии – день ребенка, а в Экваториальной Гвинее – день независимости. По народному календарю 12 октября – праздник Феофана Милостивого.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 октября.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой православный праздник 12 октября и как провести день

По народному календарю сегодня – Феофана Милостивого. Обычно в этот день нужно было устраивать охоту на зайца, после которой существовала традиция собираться на пышное застолье. Также в народе верили, что тепло на Феофана обязательно должно вернуться. Однако погода в это время была изменчивой – с холодными ветрами и туманами.

Приметы на 12 октября

  • На Феофана много звезд – осень будет сухой.
  • Туман 12 октября обещал теплую осень.
  • Грибы поздно появились в лесу – первый снег также выпадет поздно.

12 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1612 – войска Речи Посполитой совместно с казачьими отрядами захватили Москву.
  • 1863 – в Женеве создали Международный Красный Крест.
  • 1893 – в газете San Francisco Morning Call опубликован первый рассказ 17-летнего Джека Лондона (настоящее имя Джон Гриффит).
  • 1905 – Норвегия стала независимым королевством, разорвав унию со Швецией.
  • 1918 – Гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви.
  • 1947 – в западных областях началась массовая депортация украинцев.
  • 1956 – создано МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергетике.
  • 1965 – члены Битлз стали кавалерами Ордена Британской империи.
  • 1968 – в Мехико открылись XIX летние Олимпийские игры.
  • 1971 – на Бродвее состоялась премьера рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда".
  • 1992 – на территории Украины прекращено функционирование рубля. Вместо него в оборот был введен купон Нацбанка.
  • 1999 – в Сараево родился шестимиллиардный житель земли.

Кто родился 12 октября

  • 1350 – князь Владимирский и Московский Дмитрий Донской.
  • 1842 – русский художник Василий Верещагин.
  • 1879 – один из лидеров русской революции Лев Троцкий.
  • 1910 – автор хитов Эдит Пиаф, французский композитор украинского происхождения Норбер Гланцберг.
  • 1935 – итальянский оперный певец (тенор) Лучано Паваротти.
  • 1935 – украинская актриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко.
  • 1966 – российский музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.
  • 1968 – журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
  • 1977 – украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпийский игр Александр Береш.

Ранее "Сегодня" писали о традициях и приметах праздника Покров Пресвятой Богородицы. Кроме этого, мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

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Источник: Сегодня
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