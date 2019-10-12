12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 октября в истории

12 октября отмечаем день Феофана Милостивого Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

12 октября 2019 года отмечаем Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день борьбы с артритом. На Багамских островах отмечают день открытия, в Испании – день нации, в Бразилии – день ребенка, а в Экваториальной Гвинее – день независимости. По народному календарю 12 октября – праздник Феофана Милостивого.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 октября.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 октября.

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Какой православный праздник 12 октября и как провести день

По народному календарю сегодня – Феофана Милостивого. Обычно в этот день нужно было устраивать охоту на зайца, после которой существовала традиция собираться на пышное застолье. Также в народе верили, что тепло на Феофана обязательно должно вернуться. Однако погода в это время была изменчивой – с холодными ветрами и туманами.

Приметы на 12 октября

На Феофана много звезд – осень будет сухой.

Туман 12 октября обещал теплую осень.

Грибы поздно появились в лесу – первый снег также выпадет поздно.

12 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1612 – войска Речи Посполитой совместно с казачьими отрядами захватили Москву.

1863 – в Женеве создали Международный Красный Крест.

1893 – в газете San Francisco Morning Call опубликован первый рассказ 17-летнего Джека Лондона (настоящее имя Джон Гриффит).

1905 – Норвегия стала независимым королевством, разорвав унию со Швецией.

1918 – Гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви.

1947 – в западных областях началась массовая депортация украинцев.

1956 – создано МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергетике.

1965 – члены Битлз стали кавалерами Ордена Британской империи.

1968 – в Мехико открылись XIX летние Олимпийские игры.

1971 – на Бродвее состоялась премьера рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда".

1992 – на территории Украины прекращено функционирование рубля. Вместо него в оборот был введен купон Нацбанка.

1999 – в Сараево родился шестимиллиардный житель земли.

Кто родился 12 октября

1350 – князь Владимирский и Московский Дмитрий Донской.

1842 – русский художник Василий Верещагин.

1879 – один из лидеров русской революции Лев Троцкий.

1910 – автор хитов Эдит Пиаф, французский композитор украинского происхождения Норбер Гланцберг.

1935 – итальянский оперный певец (тенор) Лучано Паваротти.

1935 – украинская актриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко.

1966 – российский музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

1968 – журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

1977 – украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпийский игр Александр Береш.

Ранее "Сегодня" писали о традициях и приметах праздника Покров Пресвятой Богородицы. Кроме этого, мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

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