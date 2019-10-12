12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 октября в истории
12 октября 2019 года отмечаем Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день борьбы с артритом. На Багамских островах отмечают день открытия, в Испании – день нации, в Бразилии – день ребенка, а в Экваториальной Гвинее – день независимости. По народному календарю 12 октября – праздник Феофана Милостивого.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 октября.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 октября.
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По народному календарю сегодня – Феофана Милостивого. Обычно в этот день нужно было устраивать охоту на зайца, после которой существовала традиция собираться на пышное застолье. Также в народе верили, что тепло на Феофана обязательно должно вернуться. Однако погода в это время была изменчивой – с холодными ветрами и туманами.
Приметы на 12 октября
- На Феофана много звезд – осень будет сухой.
- Туман 12 октября обещал теплую осень.
- Грибы поздно появились в лесу – первый снег также выпадет поздно.
- 1612 – войска Речи Посполитой совместно с казачьими отрядами захватили Москву.
- 1863 – в Женеве создали Международный Красный Крест.
- 1893 – в газете San Francisco Morning Call опубликован первый рассказ 17-летнего Джека Лондона (настоящее имя Джон Гриффит).
- 1905 – Норвегия стала независимым королевством, разорвав унию со Швецией.
- 1918 – Гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви.
- 1947 – в западных областях началась массовая депортация украинцев.
- 1956 – создано МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергетике.
- 1965 – члены Битлз стали кавалерами Ордена Британской империи.
- 1968 – в Мехико открылись XIX летние Олимпийские игры.
- 1971 – на Бродвее состоялась премьера рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда".
- 1992 – на территории Украины прекращено функционирование рубля. Вместо него в оборот был введен купон Нацбанка.
- 1999 – в Сараево родился шестимиллиардный житель земли.
- 1350 – князь Владимирский и Московский Дмитрий Донской.
- 1842 – русский художник Василий Верещагин.
- 1879 – один из лидеров русской революции Лев Троцкий.
- 1910 – автор хитов Эдит Пиаф, французский композитор украинского происхождения Норбер Гланцберг.
- 1935 – итальянский оперный певец (тенор) Лучано Паваротти.
- 1935 – украинская актриса, народная артистка СССР Людмила Гурченко.
- 1966 – российский музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.
- 1968 – журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
- 1977 – украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпийский игр Александр Береш.
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