12 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 сентября в истории

По народному календарю сегодня – праздник Александра Сытника Фото: Pixabay

Сегодня, 12 сентября, 255-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 110 дней. Именинники – Арсен, Гавриил, Григорий, Даниил, Ефрем, Иван, Макар, Никодим, Павел, Александр, Савва (Сава), Спиридон, Христофор, Яков. Всемирный день программиста, в Кабо-Верде празднуют Национальный день. Православные христиане отмечают День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

12 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – Александра Сытника. Этот день получил название из-за того, что 12 сентября было принято устраивать громкие сытные застолья, звать гостей и угощать их сладостями.

Обязательным блюдом в этот день была ячменная каша на молоке, а также – хлеб, испеченный из муки нового урожая. Существовал и специальный обряд на Сытника. Чтобы следующий год был плодородным, нужно было сплести в одну косу ячменные, льняные и овсяные стебли.

Приметы на 12 сентября:

Еж устроил себе нору на опушке – к теплой зиме.

Птицы высоко кружат 12 сентября – осень будет теплой.

Много рябины в лесу – к дождливой осени.

12 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1898 – в Киеве открыт политехнический институт.

1910 – Алиса Уэлс стала первой в мире женщиной-офицером полиции.

1939 – московский футбольный клуб "Спартак" завоевал Кубок Советского Союза.

1940 – вблизи поселка Монтиньяк во Франции было найдено грот Ласко, настенные рисунки которого является одной из лучших коллекций доисторического живописи.

1958 – специалисты компании Texas Instruments создали первую микросхему.

1991 – в Киеве на площади Независимости демонтирован монумент в честь Октябрьской революции.

1992 – в космос полетела первая супружеская пара – японский астронавт и его жена-американка.

Кто родился 12 сентября

1818 – изобретатель первого пулемета Ричард Гатлинг.

1825 – венгерский виртуоз-флейтист Карл Допплер.

1838 – составитель первого каталога звезд, немецкий астроном Артур Ауверс.

1875 – украинский дирижер и композитор Александр Кошиц.

1897 – французский физик, Нобелевский лауреат Ирен Жолио-Кюри.

1921 – польский писатель-фантаст Станислав Лем.

1961 – французская певица Милен Фармер.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram