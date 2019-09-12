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12 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
По народному календарю сегодня – праздник Александра Сытника
По народному календарю сегодня – праздник Александра Сытника
Фото: Pixabay

Сегодня, 12 сентября, 255-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 110 дней. Именинники – Арсен, Гавриил, Григорий, Даниил, Ефрем, Иван, Макар, Никодим, Павел, Александр, Савва (Сава), Спиридон, Христофор, Яков. Всемирный день программиста, в Кабо-Верде празднуют Национальный день. Православные христиане отмечают День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

12 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – Александра Сытника. Этот день получил название из-за того, что 12 сентября было принято устраивать громкие сытные застолья, звать гостей и угощать их сладостями.

Обязательным блюдом в этот день была ячменная каша на молоке, а также – хлеб, испеченный из муки нового урожая. Существовал и специальный обряд на Сытника. Чтобы следующий год был плодородным, нужно было сплести в одну косу ячменные, льняные и овсяные стебли.

Приметы на 12 сентября:

  • Еж устроил себе нору на опушке – к теплой зиме.
  • Птицы высоко кружат 12 сентября – осень будет теплой.
  • Много рябины в лесу – к дождливой осени.

12 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1898 – в Киеве открыт политехнический институт.
  • 1910 – Алиса Уэлс стала первой в мире женщиной-офицером полиции.
  • 1939 – московский футбольный клуб "Спартак" завоевал Кубок Советского Союза.
  • 1940 – вблизи поселка Монтиньяк во Франции было найдено грот Ласко, настенные рисунки которого является одной из лучших коллекций доисторического живописи.
  • 1958 – специалисты компании Texas Instruments создали первую микросхему.
  • 1991 – в Киеве на площади Независимости демонтирован монумент в честь Октябрьской революции.
  • 1992 – в космос полетела первая супружеская пара – японский астронавт и его жена-американка.

Кто родился 12 сентября

  • 1818 – изобретатель первого пулемета Ричард Гатлинг.
  • 1825 – венгерский виртуоз-флейтист Карл Допплер.
  • 1838 – составитель первого каталога звезд, немецкий астроном Артур Ауверс.
  • 1875 – украинский дирижер и композитор Александр Кошиц.
  • 1897 – французский физик, Нобелевский лауреат Ирен Жолио-Кюри.
  • 1921 – польский писатель-фантаст Станислав Лем.
  • 1961 – французская певица Милен Фармер.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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