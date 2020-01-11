12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 января в истории

12 января – день Анисии зимней Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

12 января – Крещение Господне 2020 у западных христиан и день Анисии зимней. Именины празднуют: Ирина, Лев, Макар, Мария. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 января.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской Церкви, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Это событие евангельской истории, и его установление относится еще ко временам апостолов.

Какой праздник 12 января

12 января 2020 года чествуют день Анисии зимней. В этот день принято ходить друг к другу в гости. На столе обязательно должны быть разнообразные лакомства. Кстати, считалось, что 12 января можно предсказать погоду по печени и селезенке убитого животного. Если они были гладкими, то зимой будут сильные морозы, и наоборот.

Что нельзя делать 12 января

На Анисии нельзя ни вязать, ни шить – к несчастью.

В этот день ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.

Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

Народные приметы на 12 января

Днем ясно – скоро наступит потепление.

На Анисию идет снег – ожидайте летом сильных дождей.

Если на Анисию воробей громко чирикает – ждите скорой оттепели.

Считается, что если на Анисии дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето теплым.

Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей, обещает смерть.

Если в ночь с 11 на 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье.

Интересные и важные события в Украине и мире

1816 – правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.

1910 – юная пара из Китая стала самыми молодыми родителями в истории – отцу было девять лет, а матери – восемь.

1928 – в США впервые казнили на электрическом стуле женщину.

1939 – в Полтаве начали курсировать первые шесть такси.

1955 – в Днепре открыли регулярное движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Днепр, длина моста – 1,5 км.

1998 – подписан протокол о запрете клонирования человека.

2004 – крупнейшее в мире круизное судно Queen Mary-2 совершило свое первое плавание через Атлантический океан.

2007 – Китай сбил собственный метеорологический спутник, это было первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет.

2010 – на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.

Кто родился 12 января

1628 – Шарль Перро, французский сказочник ("Кот в сапогах", "Золушка", "Синяя борода").

1876 – Джек Лондон, американский писатель ("Белый Клык", "Зов предков", "Морской волк", "Смок Беллью").

1914 – Махариши, индийский философ, основатель теории трансцендентальной медитации.

1916 – Джей "Хути" Макшенн, джазовый и блюзовый пианист, вокалист, композитор, бэнд-лидер.

1949 – Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.

1954 – Говард Стерн, американский теле- и радиоведущий, юморист, автор книг.

1959 – Пер Гессле, шведский музыкальный исполнитель, композитор, продюсер, автор песен и вокалист групп Gyllene Tider, Roxette и других.

1960 – Станислав Боклан, украинский актер театра и кино, народный артист Украины.

1985 – Артем Милевский, украинский футболист белорусского происхождения, нападающий клуба "Динамо-Брест".

1986 – Джемма Артертон, английская актриса ("Квант милосердия", "Битва титанов", "Принц Персии: Пески времени").

1986 – Злата Огневич, украинская певица, участница конкурса песни "Евровидение-2013".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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