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12 женщин, которых стилист за пару часов превратил в красоток. Фото "до" и "после"

Сегодня, 14:37

Взгляните на клиентуру Константина Богомолова после преобразования

Один из самых известных стилистов Латвии Константин Богомолов кардинально меняет внешность своих клиентов. И не важно, кто это, молодой парень или пожилая женщина! Главное – быть готовым к переменам.

На официальном сайте Богомолова говорится, что он начал "развивать новое направление имидж-дизайна" еще в 1990-х. Стилист также пишет статьи для модных журналов, принимает участие в телепрограммах о стиле и моде, работает консультантом по имиджу в салонах красоты и сотрудничает с модельными агентствами.

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Издание Bored Panda опубликовало фотографии клиентов Богомолова "до" и "после". Это впечатляет!

1. Винета, бухгалтер. 44 года

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

2. Ирена, менеджер. 36 лет.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

3. Аста, фрилансер. 50 лет.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

4. Оксана, административный директор. 35 лет.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

5. Пампилия, бухгалтер. 36 лет.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

6. Элина, дизайнер интерьеров. 31 год.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

7. Наталья, школьный учитель. 46 лет.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

8. Иклима, продюсер. 63 года.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

9. Илона, экономист. 39 лет.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

10. Кристина, юрист. 44 года.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

11. Екатерина, врач. 38 лет.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

12. Надежда, менеджер. 28 лет.

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school

Напомним, ранее на фото показали, что сделало время с внешностью мировых звезд.

Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов

Также мы рассказывали о преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев.

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