12 женщин, которых стилист за пару часов превратил в красоток. Фото "до" и "после"
Взгляните на клиентуру Константина Богомолова после преобразования
Один из самых известных стилистов Латвии Константин Богомолов кардинально меняет внешность своих клиентов. И не важно, кто это, молодой парень или пожилая женщина! Главное – быть готовым к переменам.
На официальном сайте Богомолова говорится, что он начал "развивать новое направление имидж-дизайна" еще в 1990-х. Стилист также пишет статьи для модных журналов, принимает участие в телепрограммах о стиле и моде, работает консультантом по имиджу в салонах красоты и сотрудничает с модельными агентствами.
Издание Bored Panda опубликовало фотографии клиентов Богомолова "до" и "после". Это впечатляет!
1. Винета, бухгалтер. 44 года
2. Ирена, менеджер. 36 лет.
3. Аста, фрилансер. 50 лет.
4. Оксана, административный директор. 35 лет.
5. Пампилия, бухгалтер. 36 лет.
6. Элина, дизайнер интерьеров. 31 год.
7. Наталья, школьный учитель. 46 лет.
8. Иклима, продюсер. 63 года.
9. Илона, экономист. 39 лет.
10. Кристина, юрист. 44 года.
11. Екатерина, врач. 38 лет.
12. Надежда, менеджер. 28 лет.
Напомним, ранее на фото показали, что сделало время с внешностью мировых звезд.
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