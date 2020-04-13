13 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 апреля в истории
Какой сегодня, 13 апреля 2020 года, праздник? Всемирный день рок-н-ролла 2020. У православных христиан – день преподобного Ипатия Чудотворца. Именины празднуют: Вениамин, Иннокентий и Мария.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 13 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 апреля.
- Всемирный день рок-н-ролла 2020. Это праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
13 апреля 2020 года чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. В этот день молятся святому Ипатию, прося защитить от болезней. Святой славился чудесами исцеления, молитвами и лечением слепых.
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В этот день надо белить деревья и приводить в порядок сад, сжигать мусор и убирать в доме. Все, что подлежит ремонту, желательно исправить именно сегодня.
Приметы на 13 апреля
- Синее небо при безветренной погоде – ожидайте дождя.
- Солнечный день – примета к тому, что лето теплым будет.
- Солнечный день 13 апреля – ждите потепления на длительный срок.
- Прилетели птицы из теплых краев, но не щебечут – холод еще будет держаться.
- Утром дождь – лето будет мокрым.
- 1814 – в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший (и до сих пор являющийся) самым юным доктором наук.
- 1919 – создано Временное правительство Республики Корея.
- 1923 – торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".
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- 1925 – состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт – Чикаго (США). Организатор – Генри Форд. Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.
- 1928 – В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".
- 1962 – первое выступление The Beatles в Star Club.
- 1967 – первое выступление The Rolling Stones за "железным занавесом" в Варшаве.
- 1970 – авария в космосе: взрыв кислородного баллона на Аполлоне-13.
- 1519 – Екатерина Медичи, королева Франции.
- 1743 – Томас Джефферсон, 3-й президент США.
- 1808 – Антонио Меуччи, итальянский ученый, подлинный изобретатель телефона (запатентовал его за пять лет до Александра Белла).
- 1887 – Иван Кавалеридзе, украинский режиссер и сценарист ("Запорожец за Дунаем", "Наталка Полтавка").
- 1892 – Роберт Уотсон-Уотт, шотландский физик, изобретатель радара (1935).
- 1963 – Гарри Каспаров, советский и российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам.
- 1973 – Сергей Шнуров, рок-музыкант и актер, лидер группы "Ленинград".
- 1983 – Клаудио Браво, чилийский футболист (вратарь), двукратный победитель Кубка Америки.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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