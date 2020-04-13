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13 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня, 13 апреля 2020 года, праздник? Всемирный день рок-н-ролла 2020. У православных христиан – день преподобного Ипатия Чудотворца. Именины празднуют: Вениамин, Иннокентий и Мария.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 13 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 апреля.

13 апреля – день Ипатия Чудотворца
13 апреля – день Ипатия Чудотворца
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Всемирный день рок-н-ролла 2020. Это праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

Какой праздник 13 апреля: что нельзя делать

13 апреля 2020 года чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. В этот день молятся святому Ипатию, прося защитить от болезней. Святой славился чудесами исцеления, молитвами и лечением слепых.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

В этот день надо белить деревья и приводить в порядок сад, сжигать мусор и убирать в доме. Все, что подлежит ремонту, желательно исправить именно сегодня.

Приметы на 13 апреля

  • Синее небо при безветренной погоде – ожидайте дождя.
  • Солнечный день – примета к тому, что лето теплым будет.
  • Солнечный день 13 апреля – ждите потепления на длительный срок.
  • Прилетели птицы из теплых краев, но не щебечут – холод еще будет держаться.
  • Утром дождь – лето будет мокрым.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1814 – в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший (и до сих пор являющийся) самым юным доктором наук.
  • 1919 – создано Временное правительство Республики Корея.
  • 1923 – торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".

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  • 1925 – состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт – Чикаго (США). Организатор – Генри Форд. Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.
  • 1928 – В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".
  • 1962 – первое выступление The Beatles в Star Club.
  • 1967 – первое выступление The Rolling Stones за "железным занавесом" в Варшаве.
  • 1970 – авария в космосе: взрыв кислородного баллона на Аполлоне-13.

Кто родился 13 апреля

  • 1519 – Екатерина Медичи, королева Франции.
  • 1743 – Томас Джефферсон, 3-й президент США.
  • 1808 – Антонио Меуччи, итальянский ученый, подлинный изобретатель телефона (запатентовал его за пять лет до Александра Белла).
  • 1887 – Иван Кавалеридзе, украинский режиссер и сценарист ("Запорожец за Дунаем", "Наталка Полтавка").

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  • 1892 – Роберт Уотсон-Уотт, шотландский физик, изобретатель радара (1935).
  • 1963 – Гарри Каспаров, советский и российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам.
  • 1973 – Сергей Шнуров, рок-музыкант и актер, лидер группы "Ленинград".
  • 1983 – Клаудио Браво, чилийский футболист (вратарь), двукратный победитель Кубка Америки.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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