13 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 августа в истории

Сегодня – 13 августа. Фото: pixabay

Сегодня 225-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 140 дней. Именинники – Вениамин, Иван, Сергей, Юрий. Всемирный день левшей, в Тунисе отмечают День женщины, в Казахстане – День спорта.

Православный праздник 13 августа

В православной церкви 13 августа почитается память Евдокима как покровителя дома и семьи. Во многом это обусловлено теми отношениями, которые сложились у Евдокима с родителями.

Важные и интересные события 13 августа

В 1642 году Гюйгенс нашел ледяную шапку на южном полюсе Марса.

1907 год – в Нью-Йорке появляются первые такси.

1912 год – французский врач Г. Один объявил об открытии вируса рака.

В 1913 году в Шеффилде выплавлено первую нержавеющую сталь.

1961-й – в Берлине началось сооружение изгороди, отделявшей западную и восточную части города. 15 августа проволочные заграждения начали заменять бетонной стеной высотой до пяти метров, с колючей проволокой и сторожевыми вышками.

1989 год – в Австралии произошла крупнейшая авария в истории воздухоплавания на воздушных шарах. При столкновении двух воздушных шаров один из них упал, что привело к гибели 13 человек.

В 2002-м выдающийся российский хирург Ренат Акчурин представил в Москве уникальный прибор, с помощью которого можно делать очень сложные операции на сердце без его остановки.

2004 год – был создан первый подкаст.

13 августа родились

В 1899 год – Хичкок Альфред, английский кинорежиссер.

1926 год – родился Фидель Кастро, кубинский политик и революционер.

13 августа 1984 года родилась Елена Бондаренко, первая ракетка Украины.

Народные приметы на 13 августа

Сильный ветер на Евдокима – зима будет снежной.

Следует обязательно поработать в поле 13 августа – тогда работа будет спориться.

Напомним, праздник Бориса и Глеба: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня. Кроме этого, мы отмечали праздник Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать.