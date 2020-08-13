13 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 августа в истории
Какой сегодня праздник, 13 августа? Международный день левши, День женщин – в Тунисе, Обон – в Японии. Священномученика Вениамина, праведного Евдокима Каппадокиянина – в православном календаре. Евдокимов день – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Антон, Евдоким, Василий, Владимир, Елизавета, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 августа.
- Международный день левши ( International Lefthanders Day) – отмечается с 1992 года по инициативе британского Клуба левшей.
- День женщин празднуется в Тунисе в честь вступления в силу кодекса личного статуса в 1956 году.
- День независимости Центральноафриканской Республики отмечается по случаю обретения независимости от Франции в 1960 году.
- В Японии чтится начало Обона – праздника поминовения усопших, который длится три дня.
13 августа православная церковь чтит память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, праведного Евдокима Каппадокиянина. Также проводится предпразднество Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.
В народе 13 августа отмечается Евдокимов день. В народе проводилось заговенье на Успенский пост, а крестьяне в этот день заговаривали борону, чтобы она не ломались во время полевых работ.
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Приметы на 13 августа
- в заговенье нельзя есть скоромную пищу;
- чтобы работа спорилась в Евдокимов день нужно хорошо потрудиться на земле;
- конь с места не тронется, пока мужик над бороной не наклонится;
- если на Евдокима дует сильный ветер – зима будет снежной.
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- 1899 – запатентован телефон-автомат.
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- 1928 – в Лондоне вышла в эфир первая передача цветного телевидения.
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- 1912 – французский врач Г. Один впервые в мире выделил вирус рака.
- 1961 – начато строительство Берлинской стены.
- 1829 – Иван Сеченов, основоположник физиологии труда.
- 1899 – Альфред Хичкок, английский режиссер.
- 1956 – Фидель Кастро, кубинский революционер и политик.
- 1975 – Кейси Аффлек голливудский актер.
- 1979 – Екатерина Бужинская, украинская певица.
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