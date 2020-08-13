13 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 августа в истории

Какой сегодня праздник, 13 августа? Международный день левши, День женщин – в Тунисе, Обон – в Японии. Священномученика Вениамина, праведного Евдокима Каппадокиянина – в православном календаре. Евдокимов день – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Антон, Евдоким, Василий, Владимир, Елизавета, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 августа.

13 августа: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день левши ( International Lefthanders Day) – отмечается с 1992 года по инициативе британского Клуба левшей.

– отмечается с 1992 года по инициативе британского Клуба левшей. День женщин празднуется в Тунисе в честь вступления в силу кодекса личного статуса в 1956 году.

празднуется в Тунисе в честь вступления в силу кодекса личного статуса в 1956 году. День независимости Центральноафриканской Республики отмечается по случаю обретения независимости от Франции в 1960 году.

отмечается по случаю обретения независимости от Франции в 1960 году. В Японии чтится начало Обона – праздника поминовения усопших, который длится три дня.

Какой сегодня праздник

13 августа православная церковь чтит память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, праведного Евдокима Каппадокиянина. Также проводится предпразднество Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

В народе 13 августа отмечается Евдокимов день. В народе проводилось заговенье на Успенский пост, а крестьяне в этот день заговаривали борону, чтобы она не ломались во время полевых работ.

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Приметы на 13 августа

в заговенье нельзя есть скоромную пищу;

чтобы работа спорилась в Евдокимов день нужно хорошо потрудиться на земле;

конь с места не тронется, пока мужик над бороной не наклонится;

если на Евдокима дует сильный ветер – зима будет снежной.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1899 – запатентован телефон-автомат.

1907 – в Нью-Йорке появились первые такси.

1928 – в Лондоне вышла в эфир первая передача цветного телевидения.

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1912 – французский врач Г. Один впервые в мире выделил вирус рака.

1961 – начато строительство Берлинской стены.

Кто родился 13 августа

1829 – Иван Сеченов, основоположник физиологии труда.

1899 – Альфред Хичкок, английский режиссер.

1956 – Фидель Кастро, кубинский революционер и политик.

1975 – Кейси Аффлек голливудский актер.

1979 – Екатерина Бужинская, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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