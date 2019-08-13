13 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 августа в истории

13 августа отмечаем день Евдокима Фото: Pixabay

Сегодня, 13 августа, 225-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 140 дней. Именинники – Вениамин, Иван, Сергей, Юрий. Всемирный день левшей, в Тунисе отмечают День женщины, в Казахстане – День спорта.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 13 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 августа.

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13 августа: какой сегодня праздник

По народному календарю сегодня – день Евдокима. 13 августа отмечали заговенье перед Успенским постом, который продлится с 14 по 27 августа. Обычно этот день использовали для приготовления постных блюд. К счастью, в августе есть большой выбор овощей и фруктов. Также в день Евдокима нужно было поблагодарить борону за службу.

Приметы на 13 августа:

Ветер на Евдокима – к снежной зиме.

13 августа обязательно нужно работать в поле, тогда вся работа будет даваться легко.

Туман над лесом густой – время собирать грибы.

13 августа: важные и интересные события в Украине и мире

1642 – Кристианом Гюйгенсом была найдена ледяная шапка на южном полюсе Марса.

1899 – американский изобретатель Уильям Греем получил патент на телефон-автомат.

1907 – первые такси проехали по улицам Нью-Йорка.

1912 – французским врачом Г. Одином был открыт вирус рака.

1914 – императорским правительством России была введена военная цензура и запрещена печать периодических изданий на украинском языке.

1923 – Кемаля Ататюрка избрали первым президентом Турции.

1941 – женский армейский корпус создан в Канаде.

1961 – в Берлине начали сооружать стену, разделившая город на западную и восточную часть.

1966 – в Тунисе запретили мини-юбки.

1989 – состоялась крупнейшая в истории авария на воздушных шарах. В результате столкновения погибли 13 человек.

Кто родился 13 августа

1655 – изобретатель кларнета Иоганн Дэннер.

1844 – швейцарский ученый, автор открытия нуклеиновых кислот Иоганн Мишер.

1899 – английский кинорежиссер, основателя жанра "триллеров" в кино Альфред Хичкок.

1926 – кубинский революционер Фидель Кастро.

1984 – теннисистка Елена Бондаренко.

1919 – американский джазовый пианист-виртуоз Джордж Ширинг.

1964 – украинский писатель Степан Процюк.

1979 – заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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