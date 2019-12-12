13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 декабря в истории

13 декабря – Андрея Первозванного 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

13 декабря отмечаем День святого апостола Андрея Первозванного, который принадлежит к числу 12 учеников Иисуса Христа, а также известен, как брат апостола Петра. У западных христиан – День святой Люции. Именины – Андрей и Аркадий.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 декабря.

Также смотрите видео о традициях и мистике на Андрея Первозванного:

Какой праздник 13 декабря

По народному календарю сегодня – Андрея Первозванного 2019. На этот праздник обычно гадали. Знахари и целители считали 13 декабря – особым днем, когда все предсказания и ритуалы имеют особую силу. Девушки на Андрея гадали на суженого – вызвали вещие сны и ставили ветку яблони в воду. Если на Рождество она станет зеленой, то девушка в этом году выйдет замуж.

Приметы на 13 декабря

Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.

Если снег на Андрея выпал и не тает – значит, лежать снег будет вплоть до начала апреля.

Огонь в печи горит красным пламенем – будут морозы. Белый огонь, соответственно, предвещает оттепель.

Если снег в этот день ляжет, то он задержится еще на 100 дней.

Кошка вылизывает хвост, лапы и тело – ждите ясного морозного дня.

Быстрые и низкие облака – приметы к тому, что скоро будет стужа.

Интересные и важные события в Украине и мире

1577 – Фрэнсис Дрейк совершил второе кругосветное путешествие в истории человечества.

1642 – голландец Абель Тасман стал первым европейцем, ступившим на острова, известные сегодня как Новая Зеландия.

1769 – началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии.

1917 – Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику.

1983 – прошел самый матч в истории НБА: "Детройт" выиграл у "Денвера" со счетом 186:184.

2004 – Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча".

Кто родился 13 декабря

1720 – итальянский (венецианский) драматург и поэт Карло Гоцци.

1797 – один из самых выдающихся немецких поэтов, публицистов и критиков XIX века Генрих Гейне.

1877 – украинский композитор, хоровой дирижер, фольклорист, педагог, общественный деятель, автор всемирно известной обработки "Щедрик" (Carol of the Bells) Николай Леонтович.

1893 – украинский прозаик и поэт Николай Хвильовый.

1946 – украинский пианист, композитор Владимир Быстряков.

1981 – американская певица, солистка и соучредитель рок-группы Evanescence Эми Ли.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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