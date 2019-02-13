Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

13 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 февраля отмечаем день памяти святого Никиты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Сегодня - 13 февраля Фото: freestocks от Pexels
Сегодня - 13 февраля
Фото: freestocks от Pexels

Сегодня 44-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 321 день. Именинники – Виктор, Иван, Клавдий, Никита, Никифор, Папий, Серапион, Федотия.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 13 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 февраля.

13 февраля: какой сегодня праздник

13 февраля православная церковь отмечает день памяти святого Никиты или епископа Новгородского. Он проповедовал христианство, жил скромно, постоянно молился об окружающих, совершал большое количество добрых дел. Был причислен к лику святых в 1547 году.

Интересно, что в крестьянстве праздник отмечали по-разному, ведь в древности на Руси все равно прослеживались какие-то черты язычества, несмотря на то, что многие верили в бога. Существовало даже такое явление, как двоеверие. Никиту Новгородского именно по этой причине считали не только святым, но и покровителем огня. Молились ему о защите от шаровых молний.

Народные приметы на 13 февраля, что нельзя делать

  • Если 13 февраля выпадает – это пятница, то день считается неудачным и опасным.
  • Если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство и может стать хорошим ремесленником.
  • На солнце видны круги – будет урожайный год.
  • Вечером нельзя выходить из дома – могут навести порчу.
  • Ясная ночь – завтра будет солнечная погода.
  • Воробьи утепляют гнезда – будет стужа.
  • Вороны громко кричат – примета того, что будет метель или снежная буря.
  • На деревьях выпал иней – ночь будет ясной.

События в Украине и мире 13 февраля

1898 – первой жертвой наезда автомобиля стал Генри Линдфилд с Брайтона (Англия).

1917 – в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси.

1940 – Михаил Булгаков закончил роман "Мастер и Маргарита".

1959 – в продажу поступили первые куклы Барби.

1981 – в "Нью-Йорк таймс" опубликовано самое длинное предложение - с одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов.

1984 – после смерти Юрия Андропова, который умер 9 февраля, генеральным секретарем Коммунистической партии СССР был избран 72-летний Константин Устинович Черненко.

Кто родился 13 февраля

1766 – Томас Мальтус, английский экономист. Термин "мальтузианство" произошел от его фамилии.

1769 – Иван Крылов, знаменитый русский баснописец.

1873 – Федор Шаляпин, оперный певец.

1892 – украинская певица и общественный деятель Мария Литвиненко-Вольгемут.

1903 – Жорж Сименон, французский писатель, мэтр детективного жанра.

1933 – Лев Перфилов, украинский актер ("Зеленый фургон", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Электроника");

1974 – Робби Уильямс, бывший участник английской поп-группы Take That, сейчас успешно занимается сольной карьерой.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Всемирный день комплимента: традиции праздника Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать Будет ли выходной на 8 марта в Украине Тайна праздника Трех святителей: как появились базилиты, госпитальеры и григориане
видео праздник суеверия приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Реакция Собчак на драку Виторгана и Богомолова попала на видео
Реакция Собчак на драку Виторгана и Богомолова попала на видео
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Популярные статьи

Сегодня, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Сегодня, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Сегодня, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Сегодня, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 16:53Fun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:44Шоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

Вчера, 10:55Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 07:27Fun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

11 февраляШоу-бизнес

Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

11 февраляFun

Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

11 февраляТехно

Холодных зим на Земле больше не будет – ученые

Новости партнеров

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)
В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода