13 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 февраля отмечаем день памяти святого Никиты

Сегодня - 13 февраля Фото: freestocks от Pexels

Сегодня 44-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 321 день. Именинники – Виктор, Иван, Клавдий, Никита, Никифор, Папий, Серапион, Федотия.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 13 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 февраля.

13 февраля: какой сегодня праздник

13 февраля православная церковь отмечает день памяти святого Никиты или епископа Новгородского. Он проповедовал христианство, жил скромно, постоянно молился об окружающих, совершал большое количество добрых дел. Был причислен к лику святых в 1547 году.

Интересно, что в крестьянстве праздник отмечали по-разному, ведь в древности на Руси все равно прослеживались какие-то черты язычества, несмотря на то, что многие верили в бога. Существовало даже такое явление, как двоеверие. Никиту Новгородского именно по этой причине считали не только святым, но и покровителем огня. Молились ему о защите от шаровых молний.

Народные приметы на 13 февраля, что нельзя делать

Если 13 февраля выпадает – это пятница, то день считается неудачным и опасным.

Если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство и может стать хорошим ремесленником.

На солнце видны круги – будет урожайный год.

Вечером нельзя выходить из дома – могут навести порчу.

Ясная ночь – завтра будет солнечная погода.

Воробьи утепляют гнезда – будет стужа.

Вороны громко кричат – примета того, что будет метель или снежная буря.

На деревьях выпал иней – ночь будет ясной.

События в Украине и мире 13 февраля

1898 – первой жертвой наезда автомобиля стал Генри Линдфилд с Брайтона (Англия).

1917 – в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси.

1940 – Михаил Булгаков закончил роман "Мастер и Маргарита".

1959 – в продажу поступили первые куклы Барби.

1981 – в "Нью-Йорк таймс" опубликовано самое длинное предложение - с одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов.

1984 – после смерти Юрия Андропова, который умер 9 февраля, генеральным секретарем Коммунистической партии СССР был избран 72-летний Константин Устинович Черненко.

Кто родился 13 февраля

1766 – Томас Мальтус, английский экономист. Термин "мальтузианство" произошел от его фамилии.

1769 – Иван Крылов, знаменитый русский баснописец.

1873 – Федор Шаляпин, оперный певец.

1892 – украинская певица и общественный деятель Мария Литвиненко-Вольгемут.

1903 – Жорж Сименон, французский писатель, мэтр детективного жанра.

1933 – Лев Перфилов, украинский актер ("Зеленый фургон", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Электроника");

1974 – Робби Уильямс, бывший участник английской поп-группы Take That, сейчас успешно занимается сольной карьерой.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram