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13 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
В народе 13 июня отмечается день Еремея
В народе 13 июня отмечается день Еремея
Фото: Pixabay

13 июня – 164-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 201 день. Именинники – Роман и Кристина. В этот день во многих странах мира отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. В Эстонии, Латвии и Литве – День жертв коммунистических репрессий. 

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 13 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 июня.

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Какой праздник, что можно, а что нельзя делать

В народе 13 июня отмечается день Еремея Распрягальника. Считалось, этот период заканчивается сезон сева в полях, а потому пора распрягать лошадей и давать им отдых.

В православной церкви 13 июня почиталась память святого Ерма – одного из семидесяти апостолов. Известно, что святой Ерма занимал пост епископа в Филиппополе Фракийском и претерпел множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру.  

13 июня хозяева опрыскивают плодовые деревья от вредителей. В принципе, этот день считали самым обыкновенным днем, когда нужно было прибираться в избах, работать на огородах, заниматься мелкой домашней работой. Продолжались девичьи посиделки, готовились к свадьбам и готовили приданое. Анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Приметы на 13 июня

  • Ночь теплая – ждите хорошего урожая овощей. 
  • Утром 13 июня туман стоит – это к грибному лету.
  • Кукушка громко кукует – примета того, что вскоре установится хорошая погода. 
  • Дождь идет 13 июня – значит, урожай, по приметам, будет небогатым.
  • Пауки начали 13 июня паутину плести – ждите хорошей погоды и потепления.

Важные и интересные события в истории 13 июня

1373 – подписан старейший в мире действующий договор о союзе между Англией и Португалией.

1825 – день рождения безопасной булавки.

1892 – в Киеве пущен первый электрический трамвай.

1895 – во Франции прошли первые в мире автомобильные гонки.

1917 – состоялось провозглашение автономной Украины.

1971 – в Сиднее миссис Джеральдина Бродрик родила девятерых детей.

1983 – на рынок в США поступил первый серийный мобильный телефон. Устройство под названием "Dynatac 8000x" производства компании "Motorola" весил почти 800 граммов, длина составляла 33 см.

1983 – первое творение человека – зонд "Пионер-10" покинул пределы Солнечной системы.

Кто родился 13 июня

1831 году – Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.

1865 – лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Уильям Батлер Йейтс.

1874 – Марко Черемшина, украинский писатель и общественный деятель.

1915 – Дон Бадж, американский теннисист.

1923 – Михаил Пуговкин, советский киноактер ( "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Спортлото-82", "Свадьба в Малиновке"). В общем сыграл более ста ролей.

1957 – Ринат Дасаев, советский футбольный вратарь татарского происхождения.

1976 – Дана Борисова, российская телеведущая и модель.

1986 – Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен, американские актрисы, сестры-близняшки.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

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Источник: Сегодня
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