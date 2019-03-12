13 марта: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день
Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 13 марта в истории
13 марта – 72-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 293 дня. Именинники – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 марта.
13 марта: какой православный праздник
13 марта отмечаем Васильев день, или день Василия-капельника. Девушки 13 марта распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью. Весна в это время чувствовалась все больше и больше. В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.
Народные приметы на 13 марта
- Если именно 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то члены семьи будут здоровы весь год.
- Также в народе заваривали и пили в этот день чай из сосновых почек – это сулило благополучие.
- Пошел дождь – летом будет хорошая погода.
- Прилетели грачи – значит, снег скоро растает, но летом будет много дождей.
- Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.
- Пасмурная погода – ночью ожидай заморозков.
- Южный ветер дует, но капель звенит – примета того, что будет хороший урожай, и рыбакам повезет.
- Солнечный день 13 марта – год будет плодородным.
События в Украине и мире 13 марта
1639 – Кембриджский колледж (Массачусетс, США) назван "Гарвардским", по имени Джона Гарварда.
1669 – подписаны Глуховские статьи – договор, которым пытались урегулировать права украинских казаков.
1781 – открыт Уран, седьмая планета Солнечной системы.
1887 - американец Честер Гринвуд из штата Мэн (США) запатентовал меховые наушники.
1938 - русский язык введен как обязательный предмет для обучения во всех школах СССР.
1961 – Черный понедельник в Киеве. Более 1500 жителей Куреневки попали в зону бедствия и погибли после прорыва дамбы в Бабьем Яру.
Кто родился 13 марта
1781 – Шинкель Карл Фридрих, немецкий архитектор, художник.
1855 – Ловелл Персиваль, американский астроном.
1888 – Антон Макаренко, украинский писатель ("Педагогическая поэма", "Флаги на башнях") и педагог.
1897 – Марсель Тири, бельгийский поэт и прозаик.
1907 – Людвиг Бирман, немецкий астроном.
1913 – Сергей Михалков, детский писатель, драматург, автор слов гимнов СССР и России.
1927 – Рауль Альфонсин, президент Аргентины с 1983 по 1989.
1941 – Архип Данилюк, украинский этнограф, географ, кандидат исторических наук.
1942 – Махмуд Дарвиш, палестинский поэт.
1945 – Анатолий Фоменко, российский математик, академик, автор теории "новой хронологии".
1960 – Юрий Андрухович, украинский писатель, поэт и политический эссеист.
1971 – Еннабет Гиш, американская актриса.
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