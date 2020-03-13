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13 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

Какой сегодня праздник – 13 марта 2020 года? Всемирный день сна и День тайского слона. В народном календаре 13 марта – Василия-Капельника. Именины отмечают: Арсен, Василий, Доминика, Кира, Марина, Нестор, Николай и Сергей.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 13 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 марта.

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  • Всемирный день сна 2020 год. В этот день активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные повышению осведомленности о важности сна, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением
  • День тайского слона – один из самых значимых национальных праздников Тайланда. В честь этих животных по всему королевству проводятся буддистские церемонии, а для слонов устраиваются праздничные обеды.

13 марта – день Василия-Капельника
13 марта – день Василия-Капельника
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

13 марта: какой праздник, что нельзя делать

В народном календаре 13 марта – Василия-Капельника. Крестьяне 13 марта собирали сосновые ветви, которые имели мощные целебные свойства. Хозяйки на Капельника пели веснянки и пекли калачи, эту выпечку обязательно нужно было съесть натощак – это должно было принести человеку счастье.

В этот день рекомендуют не решать никаких финансовых вопросов и не брать деньги в долг.

Приметы на 13 марта

  • Вокруг солнца видно круги – год будет урожайным. Также можно ожидать хороший клев в августе и сентябре.
  • Пасмурная погода 13 марта – ночью ожидайте заморозки.
  • В солнечную погоду на Василия воздух на улице обладает целительной силой.
  • Солнечный день 13 марта – год будет плодородным.
  • Прилетели грачи – снег скоро растает, но летом будет много дождей.
  • Если снег на крышах 13 марта уже растаял, значит, скоро начнется оттепель.
  • Пошел дождь – летом будет хорошая погода.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1669 – подписаны Глуховские статьи – договор о правах украинского казачества, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.
  • 1781 – английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы – Уран.
  • 1852 – нью-йоркская газета NY Lantern Weekly опубликовала первое изображение дядюшки Сэма.
  • 1869 – химик Д. Менделеев завершил составление своей Периодической таблицы.
  • 1894 – в Парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза.

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  • 1930 – американский астроном Клайд Томбо объявил в докладе об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы – Плутона.
  • 1961 – 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.
  • 1961 – произошла Куреневская трагедия в Киеве.
  • 1974 – в Париже открыли аэропорт имени Шарля де Голля.
  • 1979 – вступила в действие Европейская валютная система.
  • 1989 – была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web), более известная как Интернет.
  • 1996 – массовое убийство в начальной школе Данблейна в Великобритании.

Кто родился 13 марта

  • 963 – Анна, жена киевского великого князя Владимира Святославича, крестителя Руси.
  • 1720 – Шарль Бонне, швейцарский естествоиспытатель и философ, открывший явление партеногенеза.
  • 1733 – Джозеф Пристли, английский священник, философ-материалист и химик, первооткрыватель кислорода и аммиака.
  • 1781 – Карл Фридрих Шинкель, немецкий архитектор и художник.
  • 1852 – украинская актриса Надежда Тарковская.
  • 1855 – Персиваль Лоуэлл, американский астроном, математик, востоковед, дипломат и бизнесмен.
  • 1860 – Хуго Вольф, австрийский композитор и музыкальный критик.
  • 1888 – украинский писатель Антон Макаренко.
  • 1941 – украинский писатель Григорий Штонь.
  • 1950 – украинский историк, общественный и политический деятель, писатель, профессор Владимир Сергийчук.
  • 1960 – украинский писатель и поэт Юрий Андрухович.
  • 1936 – Нана Месхидзе, грузинская художница.
  • 1942 – Джон Пол Ларкин, американский джазовый музыкант и поэт, создавший уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и техно.
  • 1960 – Адам Клейтон, бас-гитарист ирландской рок-группы U2.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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