13 ноября: какой праздник, приметы, суеверия, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 13 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 13 ноября. Фото: pixabay

13 ноября - 317-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 48 дней. Именины - Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор. Международный день слепых.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 13 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 ноября.

Какой православный праздник 13 ноября – что нельзя делать

13 ноября в православной церкви почитают память преподобного Никодима и преподобного Спиридона, которые жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Известно, что внутри пещер они провели 30 лет и занимались выпеканием просфор. Преподобный Спиридон оказался в монастыре, будучи в зрелом возрасте, при игумене Пимене.

Народные приметы на 13 ноября

Снегирь 13 ноября петь начал – скоро наступить зима.

Медведь соорудил берлогу на возвышенности – весной, скорее всего, начнется сильное половодье.

Солнечная и ясная погода – примета, что будет порывистый и сильный ветер в ближайшие дни.

Громко чирикают воробьи – ожидай теплой погоды, и наоборот.

Рыбаки 13 ноября между собой поссорились – рыбалка всю зиму будет неудачной.

Первый улов нужно обязательно пожертвовать храму либо продать, а на вырученные деньги купить свечи, чтобы поставить их в церкви.

Если съешь блюдо из курятины в этот день – жди счастливой доли.

Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко порчу нанести.

Потерять пуговицу – кто-то сглазил человека.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 ноября

В 1872 – вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.

1913 – заключается греко-турецкий мирный договор.

1918 - Король Саксонии отрекается от престола.

1940 – Компания Willis Motor Co. испытывает первый джип.

1943 – завершение Киевской наступательной операции.

1974 - Лидер организации освобождения Палестины Ясир Арафат обращается с посланием к Генеральной Ассамблее ООН.

1994 – Швеция вступает в Европейский союз через референдум.

Кто родился 13 ноября

В 1850 году родился Роберт Льюис Стивенсон, английский писатель.

1889 – Остап Вишня (настоящее имя Павел Михайлович Губенко), украинский советский писатель-сатирик.

1943 – Мустафа Джемилев, правозащитник и диссидент, украинский политический деятель, в 1991-2013 председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

1955 - Вупи Голдберг, американская киноактриса, лауреат премии "Оскар".

1969 – Джерард Батлер, шотландский киноактер.

Напомним, 24 октябре 2018 года наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.