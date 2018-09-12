13 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 сентября в истории

Сегодня – 13 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 256-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 109 дней. Именинники – Геннадий, Киприан. Отмечаем День украинского кино.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 13 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 сентября 2018 года.

Народные приметы на 13 сентября

Журавли 13 сентября курлычут и летят по небу неспешно – осень будет продолжительной и теплой.

Журавли летят на Юг не клином, а поодиночке – согласно приметам, жди неурожая в следующем году.

Если человек родился 13 сентября, то в качестве талисмана может носить амулет с лазуритом.

Важные и интересные новости 13 сентября в Украине и мире

1788 год – Нью-Йорк провозглашен столицей США.

В 1812-м – военный совет в Филях, созванный Михаилом Кутузовым, решила для сохранения армии сдать Наполеону Москву без боя.

В 1866 году в Москве основана консерватория, ныне носящем имя Петра Чайковского.

1899 год – Генри Блисс стал первой жертвой автомобильного наезда в Нью-Йорке.

В 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого использовали отпечатки его пальцев с места преступления.

1934 год – был установлен мировой рекорд дальности и продолжительности полета.

В 1965 год – в США вышел сингл Битлз "Yesterday".

Кто родился 13 сентября

Американский Дядя Сэм родился в 1766 году.

Сэм Сэмюэл Уилсон, американский торговец-мясник, который во время Гражданской войны в США поставлял для армии говядину в бочонках. Благодаря ему родился национальный символ Америки – Дядя Сэм.

В 1951-м – Александр Розенбаум, российский певец, автор-исполнитель.

1966 год – родился известный украинский журналист Вячеслав Пиховшек.

Православный праздник 13 сентября

В церкви 13 сентября почитается память святого Куприяна Карфагенского, который жил в III веке и был известен как епископ Карфагена. Был искусным богословом, и большую часть своих сочинений посвятил вопросам отступничества, причинам, которые его вызывают. Кроме того, именно Куприяна считают создателем канонического учения о единстве церкви.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: