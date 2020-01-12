13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 января в истории

13 января отмечаем Щедрый вечер Фото: instagram.com/lifeinlit

13 января православные христиане отмечают день Мелании, Щедрый вечер, Васильев вечер. Именинники – Михаил, Петр, Мелания. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 января.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

13 января – Щедрый вечер, или праздник Мелании у православных (Старый Новый год). Также его называют Васильев вечер, Васильева коляда или Меланка. Щедрый вечер приходится на канун Нового года по старому стилю. В этот праздник наши предки накрывали богатые столы, веселились. Люди всегда ходили и продолжают ходить в гости друг ко другу, приносят угощения, поздравляют родных и друзей. И в старину, и в наши дни молодежь собирается компаниями и отправляется щедровать. Традиция отмечать Старый Новый год обусловлена расхождением двух календарей: юлианского – "старого стиля" и григорианского – "нового стиля".

Какой праздник 13 января

В народном календаре 13 января – День Мелании, Щедрый вечер, Васильев вечер. Этот день считался самым удачным для гаданий. Люди верили, что то, что нагадают на Василия, обязательно сбудется. Чаще всего именно сегодня девушки гадали на будущего жениха. Верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться Святому Василию, а затем собирались семьями на щедрым столом.

Что нельзя делать 13 января

Постарайтесь не выносить из дома мусор, ведь можно вынести свое счастье.

Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.

Щедрый Вечер нельзя никому ничего одалживать, ведь можно весь год провести в долгах.

В этот день не стоит считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

Народные приметы на 13 января

Если на Мелании оттепель, то ждите теплого лета.

Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.

Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.

Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.

Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

Интересные и важные события в Украине и мире

1854 – американец Фаас Энтони из Филадельфии запатентовал новый музыкальный инструмент – аккордеон.

1928 – в трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) компании RCA и General Electric установили первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях.

1953 – в Советском Союзе начались аресты по так называемому "делу врачей".

1957 – американская фирма Wham-O Company выпустила на рынок новую игрушку, созданную Уолтером Моррисоном, – летающую тарелку.

1989 – во всей Великобритании компьютеры впервые были парализованы вирусом Friday the 13th ("Пятница, 13-е"), известным также под названием erusalem. Периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу.

2000 – Билл Гейтс заявил о своей отставке с поста главы компании Microsoft.

Кто родился 13 января

1864 – родился Вин Вильгельм, австрийский физик, лауреат Нобелевской премии 1911 года за исследование явлений излучения и поглощения абсолютно черным телом (законы Вина).

1877 – Лев Мациевич, украинский инженер-конструктор.

1969 – Стивен Хендри, шотландский спортсмен-бильярдист, семикратный чемпион мира по снукеру.

1977 – родился Орландо Блум, английский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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