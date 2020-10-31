13 забавных мемов о Хэллоуине, которые заставят вас улыбнуться
Они никого не оставят равнодушным
Хэллоуин отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот мистический праздник просто создан для мемов! Чтобы поднять вам настроение в этот день, Сегодня.Lifestyle подготовили подборку самых смешных картинок, которые никого не оставят равнодушным.
Житель Словении надел маску на весь дом.
На лужайке поставили надгробные камни умершим концертам, фестивалям и путешествиям.
Видеоконференции так утомительны.
Текст на картонке: "Он отказался носить маску".
Главное – запастись всем необходимым.
Жертвы тусовочной жизни в 2020 году.
Тыква-мем.
Да, это реально страшно.
Когда у родителей хорошее чувство юмора.
Выборы в 2020 году.
Самое страшное украшение для дома.
Труба для транспортировки конфет на Хэллоуин, чтобы соблюдать дистанцию во время пандемии COVID-19.
Реальное воплощение мема "Все хорошо".
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle показывали 20 гениальных костюмов на Хэллоуин, чтобы разрядить напряженный 2020 год.
Смотрите видео: как украинские звезды относятся к Хэллоуину
Также мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное