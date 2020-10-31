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13 забавных мемов о Хэллоуине, которые заставят вас улыбнуться

Сегодня, 08:13

Они никого не оставят равнодушным

Хэллоуин отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот мистический праздник просто создан для мемов! Чтобы поднять вам настроение в этот день, Сегодня.Lifestyle подготовили подборку самых смешных картинок, которые никого не оставят равнодушным.

Житель Словении надел маску на весь дом.

Фото: Reddit

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На лужайке поставили надгробные камни умершим концертам, фестивалям и путешествиям.

Фото: Reddit

Видеоконференции так утомительны.

Фото: Reddit

Текст на картонке: "Он отказался носить маску".

Фото: Reddit

Главное – запастись всем необходимым.

Фото: Reddit

Жертвы тусовочной жизни в 2020 году.

Фото: Reddit

Тыква-мем.

Фото: Reddit

Да, это реально страшно.

Фото: Reddit

Когда у родителей хорошее чувство юмора.

Фото: Reddit

Выборы в 2020 году.

Фото: Reddit

Самое страшное украшение для дома.

Фото: Reddit

Труба для транспортировки конфет на Хэллоуин, чтобы соблюдать дистанцию во время пандемии COVID-19.

Фото: Reddit

Реальное воплощение мема "Все хорошо".

Фото: Reddit

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle показывали 20 гениальных костюмов на Хэллоуин, чтобы разрядить напряженный 2020 год.

Смотрите видео: как украинские звезды относятся к Хэллоуину

Также мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

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Источник: Сегодня
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