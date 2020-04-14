14 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 апреля в истории
Какой праздник 14 апреля? Начало солнечного Нового года в Индии. В этот день почитается христианская святая Мария Египетская. Именины отмечают Мария, Марк и Ефим.
Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник у украинцев 14 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 апреля.
- Начало солнечного Нового года в Индии. Праздник проходит в первый день тамильского месяца Читирай, который выпадает на 14 апреля. Этот день знаменует собой начало индуистского солнечного нового года – Rongali Bihu.
14 апреля почитается христианская святая Мария Египетская. 50 лет она провела в пустыне. Все эти годы посвятила посту и молитвам, а также искореняла в себе все греховные желания.
Приметы на 14 апреля
- Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай.
- Скот 14 апреля очень сильно кричит – ждите непогоды.
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- Во время заката видно молнию – утром будет дождь.
- Гроза в этот день – лето будет засушливым.
- Ночью на небе звезд не видно – ждите потепления.
- 1611 – принц Федерико Цези впервые использовал слово "телескоп".
- 1863 – в Мариинском театре состоялась премьера первой украинской оперы "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.
- 1865 – смертельно ранили 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его жизнь.
- 1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
- 1900 – в Париже открылась крупнейшая в Европе международная выставка.
- 1912 – "Титаник" столкнулся с айсбергом.
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- 1956 – Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение – первый видеомагнитофон (в трех экземплярах).
- 1983 – первый радиотелефон начали продавать в Великобритании.
- 1991 – из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 миллионов долларов.
- 2010 – землетрясение в городе Юшу в КНР. Погибли более трехсот человек.
- 1831 – Герхард Рольфс, немецкий исследователь Африки, первый европеец, пересекший Африку от Средиземноморья до Гвинейского залива.
- 1857 – Виктор Горслей, английский нейрохирург, первым в мире удаливший спинную опухоль.
- 1868 – Петер Беренс, немецкий архитектор и дизайнер. В строительстве промышленных предприятий использовал железобетонные и металлические конструкции, подчеркивая суровую мощь массивных стен.
- 1945 – Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, гитарист, певец и композитор, участник групп Deep Purple, Rainbow.
- 1965 – Юкихиро Мацумото, японский программист, создатель языка программирования Ruby.
- 1973 – Эдриен Броуди, американский актер и продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Сезар" ("Пианист", "Таинственный лес", "Пиджак", "Кинг-Конг").
- 1977 – Сара Мишель Геллар, американская актриса ("Баффи – истребительница вампиров", "Жестокие игры", "Скуби-Ду").
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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