14 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 апреля в истории

Какой праздник 14 апреля? Начало солнечного Нового года в Индии. В этот день почитается христианская святая Мария Египетская. Именины отмечают Мария, Марк и Ефим.

Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник у украинцев 14 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 апреля.

Начало солнечного Нового года в Индии. Праздник проходит в первый день тамильского месяца Читирай, который выпадает на 14 апреля. Этот день знаменует собой начало индуистского солнечного нового года – Rongali Bihu.

Какой сегодня праздник 14 апреля: что нельзя делать

14 апреля почитается христианская святая Мария Египетская. 50 лет она провела в пустыне. Все эти годы посвятила посту и молитвам, а также искореняла в себе все греховные желания.

14 апреля – день Марии Египетской Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы на 14 апреля

Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай.

Скот 14 апреля очень сильно кричит – ждите непогоды.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Во время заката видно молнию – утром будет дождь.

Гроза в этот день – лето будет засушливым.

Ночью на небе звезд не видно – ждите потепления.

Интересные и важные события в Украине и мире

1611 – принц Федерико Цези впервые использовал слово "телескоп".

1863 – в Мариинском театре состоялась премьера первой украинской оперы "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.

1865 – смертельно ранили 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его жизнь.

1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1900 – в Париже открылась крупнейшая в Европе международная выставка.

1912 – "Титаник" столкнулся с айсбергом.

1956 – Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение – первый видеомагнитофон (в трех экземплярах).

1983 – первый радиотелефон начали продавать в Великобритании.

1991 – из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 миллионов долларов.

2010 – землетрясение в городе Юшу в КНР. Погибли более трехсот человек.

Кто родился 14 апреля

1831 – Герхард Рольфс, немецкий исследователь Африки, первый европеец, пересекший Африку от Средиземноморья до Гвинейского залива.

1857 – Виктор Горслей, английский нейрохирург, первым в мире удаливший спинную опухоль.

1868 – Петер Беренс, немецкий архитектор и дизайнер. В строительстве промышленных предприятий использовал железобетонные и металлические конструкции, подчеркивая суровую мощь массивных стен.

1945 – Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, гитарист, певец и композитор, участник групп Deep Purple, Rainbow.

1965 – Юкихиро Мацумото, японский программист, создатель языка программирования Ruby.

1973 – Эдриен Броуди, американский актер и продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Сезар" ("Пианист", "Таинственный лес", "Пиджак", "Кинг-Конг").

1977 – Сара Мишель Геллар, американская актриса ("Баффи – истребительница вампиров", "Жестокие игры", "Скуби-Ду").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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