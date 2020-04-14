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14 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой праздник 14 апреля? Начало солнечного Нового года в Индии. В этот день почитается христианская святая Мария Египетская. Именины отмечают Мария, Марк и Ефим.

Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник у украинцев 14 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 апреля.

  • Начало солнечного Нового года в Индии. Праздник проходит в первый день тамильского месяца Читирай, который выпадает на 14 апреля. Этот день знаменует собой начало индуистского солнечного нового года – Rongali Bihu.

Какой сегодня праздник 14 апреля: что нельзя делать

14 апреля почитается христианская святая Мария Египетская. 50 лет она провела в пустыне. Все эти годы посвятила посту и молитвам, а также искореняла в себе все греховные желания.

14 апреля – день Марии Египетской
14 апреля – день Марии Египетской
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы на 14 апреля

  • Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай.
  • Скот 14 апреля очень сильно кричит – ждите непогоды.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Во время заката видно молнию – утром будет дождь.
  • Гроза в этот день – лето будет засушливым.
  • Ночью на небе звезд не видно – ждите потепления.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1611 – принц Федерико Цези впервые использовал слово "телескоп".
  • 1863 – в Мариинском театре состоялась премьера первой украинской оперы "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.
  • 1865 – смертельно ранили 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его жизнь.
  • 1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
  • 1900 – в Париже открылась крупнейшая в Европе международная выставка.
  • 1912 – "Титаник" столкнулся с айсбергом.

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  • 1956 – Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение – первый видеомагнитофон (в трех экземплярах).
  • 1983 – первый радиотелефон начали продавать в Великобритании.
  • 1991 – из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 миллионов долларов.
  • 2010 – землетрясение в городе Юшу в КНР. Погибли более трехсот человек.

Кто родился 14 апреля

  • 1831 – Герхард Рольфс, немецкий исследователь Африки, первый европеец, пересекший Африку от Средиземноморья до Гвинейского залива.
  • 1857 – Виктор Горслей, английский нейрохирург, первым в мире удаливший спинную опухоль.
  • 1868 – Петер Беренс, немецкий архитектор и дизайнер. В строительстве промышленных предприятий использовал железобетонные и металлические конструкции, подчеркивая суровую мощь массивных стен.

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  • 1945 – Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, гитарист, певец и композитор, участник групп Deep Purple, Rainbow.
  • 1965 – Юкихиро Мацумото, японский программист, создатель языка программирования Ruby.
  • 1973 – Эдриен Броуди, американский актер и продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Сезар" ("Пианист", "Таинственный лес", "Пиджак", "Кинг-Конг").
  • 1977 – Сара Мишель Геллар, американская актриса ("Баффи – истребительница вампиров", "Жестокие игры", "Скуби-Ду").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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