14 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 августа в истории

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас Фото: Depositphotos

В среду, 14 августа, православные христиане в Украине отмечают Медовый Спас 2019. 14 августа – это 226-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 139 дней. Именинники – Антон, Леонтий, Александр. В Пакистане празднуют День независимости, в городе Абиуле – праздник рождения португальской корриды

Какой праздник 14 августа – Медовый Спас 2019

14 августа в православном мире отмечается праздник – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста, посвященный Христу Спасителю. В этот день чтится память святых мучеников Маккавеев. А еще с 14 августа начинается Успенский многодневный пост, который длится до 27 августа и приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

В народе этот день именуется Первый Спас, также он имеет и другие названия – Спас Маковей, Медовый Спас, Мокрый Спас. Этот праздник приурочен к окончанию лета, сбору урожая мака и первых медовых сот. Именно с Медового Спаса было разрешено освящать и есть мед, готовить угощения с маком. Также в этот период святили водоемы, колодцы и купались в реках последний раз в году. А семена мака использовали для освящения дома от сглаза и нечистой силы.

В церковь традиционно приходят с медом, водой, цветами и травами. Некоторые хозяюшки предварительно изготавливают букеты – "маковейчики" из мяты, чабреца, любистка, ромашки и обязательно – соцветием мака, который к этому времени уже превращается из цветка в коробочку. Считается, что освященные мед и вода наделяются целебными свойствами. Также на Маковея обычно пекут пироги, блинчики с медом и маком, делают репный квас. Праздник проводят в дружном кругу семьи, забывая про все обиды.

Маковей 2019: приметы на Медовый Спас 14 августа

14 августа готовили ниву к посеву озимых, а также отправлялись в лес на сбор малины, которую затем использовали для приготовления не только компотов и джемов, но и в лекарственных целях.

Какой Маковей, такое и 28 августа.

Крупные ягоды малины 14 августа – пора приступать к посеву озимых.

Дождь идет 14 августа, лучше ничего не сеять, потому что урожая не будет.

14 августа: важные и интересные события в Украине и мире

1385 – в соответствии с Кревской унии Королевство Польское и Великое княжество Литовское были объединены в одно государство.

1457 – напечатана первая в мире книга.

1775 – Екатерина II издала официальный манифест, согласно которому запорожское казачество подлежало полной ликвидации. Части запорожцев пришлось отправиться за Дунай, часть отправилась на Кубань.

1880 – знаменитый собор в Кельне был полностью построен. Его строительство началось в 1248 году.

1936 – первые соревнования по баскетболу прошли на Олимпийских играх в Берлине.

1983 – Сергей Бубка стал чемпионом мира на первом чемпионате мира по легкой атлетике, который состоялся в Хельсинки.

Кто родился на Медовый Спас – 14 августа

1867 – английский писатель Джон Голсуорси.

1908 – греческий актер Манос Катракис.

1945 – украинский политик Валерий Шмаров.

1946 – украинский футболист Владимир Мунтян.

1960 – британская певица, актриса и танцовщица Сара Брайтман.

1983 – американская актриса украинского происхождения Мила Кунис.

Ранее мы публиковали главные приметы на Медовый Спас Маковея 2019.

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