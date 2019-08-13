14 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 августа в истории
В среду, 14 августа, православные христиане в Украине отмечают Медовый Спас 2019. 14 августа – это 226-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 139 дней. Именинники – Антон, Леонтий, Александр. В Пакистане празднуют День независимости, в городе Абиуле – праздник рождения португальской корриды
14 августа в православном мире отмечается праздник – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста, посвященный Христу Спасителю. В этот день чтится память святых мучеников Маккавеев. А еще с 14 августа начинается Успенский многодневный пост, который длится до 27 августа и приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:
В народе этот день именуется Первый Спас, также он имеет и другие названия – Спас Маковей, Медовый Спас, Мокрый Спас. Этот праздник приурочен к окончанию лета, сбору урожая мака и первых медовых сот. Именно с Медового Спаса было разрешено освящать и есть мед, готовить угощения с маком. Также в этот период святили водоемы, колодцы и купались в реках последний раз в году. А семена мака использовали для освящения дома от сглаза и нечистой силы.
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В церковь традиционно приходят с медом, водой, цветами и травами. Некоторые хозяюшки предварительно изготавливают букеты – "маковейчики" из мяты, чабреца, любистка, ромашки и обязательно – соцветием мака, который к этому времени уже превращается из цветка в коробочку. Считается, что освященные мед и вода наделяются целебными свойствами. Также на Маковея обычно пекут пироги, блинчики с медом и маком, делают репный квас. Праздник проводят в дружном кругу семьи, забывая про все обиды.
- 14 августа готовили ниву к посеву озимых, а также отправлялись в лес на сбор малины, которую затем использовали для приготовления не только компотов и джемов, но и в лекарственных целях.
- Какой Маковей, такое и 28 августа.
- Крупные ягоды малины 14 августа – пора приступать к посеву озимых.
- Дождь идет 14 августа, лучше ничего не сеять, потому что урожая не будет.
1385 – в соответствии с Кревской унии Королевство Польское и Великое княжество Литовское были объединены в одно государство.
1457 – напечатана первая в мире книга.
1775 – Екатерина II издала официальный манифест, согласно которому запорожское казачество подлежало полной ликвидации. Части запорожцев пришлось отправиться за Дунай, часть отправилась на Кубань.
1880 – знаменитый собор в Кельне был полностью построен. Его строительство началось в 1248 году.
1936 – первые соревнования по баскетболу прошли на Олимпийских играх в Берлине.
1983 – Сергей Бубка стал чемпионом мира на первом чемпионате мира по легкой атлетике, который состоялся в Хельсинки.
1867 – английский писатель Джон Голсуорси.
1908 – греческий актер Манос Катракис.
1945 – украинский политик Валерий Шмаров.
1946 – украинский футболист Владимир Мунтян.
1960 – британская певица, актриса и танцовщица Сара Брайтман.
1983 – американская актриса украинского происхождения Мила Кунис.
Ранее мы публиковали главные приметы на Медовый Спас Маковея 2019.
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