14 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 декабря в истории
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По народному календарю сегодня – Наумов день. Именинники – Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 14 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 декабря.
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- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дата 14 декабря была выбрана не зря, ведь именно в этот день в 1986 году в газете "Правда" напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений – саркофаг.
- Международный день обезьян. Этот праздник не носит официального международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами.
По народному календарю 14 декабря – Наумов день. Считалось, что Наум наставляет на ум. Крестьяне так говорили потому, что зимой у людей было свободное время, чтобы заняться образованием. Ведь летом все, даже дети, работали в поле.
Именно на Наума дети приступали к обучению. Вся семья 14 декабря отправлялась утром в церковь и просила святого о том, чтобы наука детям давалась легко. Первый урок обычно проводили дома у ученика. Для этого приглашали учителя, которого обязательно угощали караваем и одаривали рушником.
Народные приметы на 14 декабря
- Ветер с севера предвещает сильные морозы.
- Звезды переливаются на небе – к метели.
- Глухо слышится собачий лай – к снегопаду.
- 1819 – Алабама стала 22-м штатом США.
- 1901 – в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису.
- 1911 – человек впервые покорил Южный полюс. Экспедиция норвежца Руала Амундсена на ездовых собаках достигла точки, где, по расчетам, должен был лежать полюс.
- 1949 – Иерусалим стал столицей Израиля.
- 2004 – на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо – самый высокий транспортный мост в мире.
- 1654 – гетман Левобережной Украины Данила Апостол.
- 1840 – украинский писатель Михаил Старицкий.
- 1931 – советский конструктор оружия, конструктор танка Т-80 Николай Попов.
- 1946 – британская актриса Джейн Биркин.
- 1953 – журналист, радиоведущий Матвей Ганапольский.
- 1960 – украинский миллиардер и меценат Виктор Пинчук.
Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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