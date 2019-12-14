14 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 декабря в истории

14 декабря – Наумов день Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По народному календарю сегодня – Наумов день. Именинники – Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 14 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 декабря.

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День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дата 14 декабря была выбрана не зря, ведь именно в этот день в 1986 году в газете "Правда" напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений – саркофаг.

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дата 14 декабря была выбрана не зря, ведь именно в этот день в 1986 году в газете "Правда" напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений – саркофаг. Международный день обезьян. Этот праздник не носит официального международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами.

Какой православный праздник 14 декабря

По народному календарю 14 декабря – Наумов день. Считалось, что Наум наставляет на ум. Крестьяне так говорили потому, что зимой у людей было свободное время, чтобы заняться образованием. Ведь летом все, даже дети, работали в поле.

Именно на Наума дети приступали к обучению. Вся семья 14 декабря отправлялась утром в церковь и просила святого о том, чтобы наука детям давалась легко. Первый урок обычно проводили дома у ученика. Для этого приглашали учителя, которого обязательно угощали караваем и одаривали рушником.

Народные приметы на 14 декабря

Ветер с севера предвещает сильные морозы.

Звезды переливаются на небе – к метели.

Глухо слышится собачий лай – к снегопаду.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 декабря

1819 – Алабама стала 22-м штатом США.

1901 – в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису.

1911 – человек впервые покорил Южный полюс. Экспедиция норвежца Руала Амундсена на ездовых собаках достигла точки, где, по расчетам, должен был лежать полюс.

1949 – Иерусалим стал столицей Израиля.

2004 – на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо – самый высокий транспортный мост в мире.

Кто родился 14 декабря

1654 – гетман Левобережной Украины Данила Апостол.

1840 – украинский писатель Михаил Старицкий.

1931 – советский конструктор оружия, конструктор танка Т-80 Николай Попов.

1946 – британская актриса Джейн Биркин.

1953 – журналист, радиоведущий Матвей Ганапольский.

1960 – украинский миллиардер и меценат Виктор Пинчук.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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