14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 июля в истории
Сегодня, 14 июля, 195-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 170 дней. Именинники – Ангелина, Арсен, Василий, Демьян, Кузьма, Никодим, Никон, Петр, Тихон. Во Франции празднуют День взятия Бастилии.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 14 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июля.
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Сегодня по народному календарю день Демьяна и Кузьмы. В этот период люди продолжали работать на поле и в огороде. Также 14 июля люди собирали растения, которыми можно было красить ткань. Еще в это время собирали малину, первые овощи и крыжовник. Наблюдалось позднее зацветание зверобоя. Также в середине лета, варили варенье из крыжовника.
В народе 14 июля было связано с посиделками. Обычно столы накрывались вскладчину, в домах собирались гости, которые пели песни и веселились. Днем же в день Демьяна и Кузьмы собирали малину и первые овощи, проводили прополку грядок.
Приметы на 14 июля
- Звезды сильно мерцают 14 июля – будет непогода.
- Если на Демьяна и Кузьму прополоть огород, то сорняков не будет.
- Соловей продолжает петь 14 июля – лето будет долгим.
1789 – в Париже занята крепость Бастилия и началась Великая французская революция.
1894 – во Львове состоялся первый в Украине футбольный матч.
1917 – обнародована декларация о национальной автономии Украины.
1956 – в СССР принят закон о государственных пенсиях.
2002 – в Украине создана первая епархия римско-католической церкви.
1862 – австрийский художник Густав Клмит.
1903 – американский писатель Ирвинг Стоун.
1910 – американский мультипликатор Уильям Ханна, соавтор "Тома и Джерри".
1914 – канадский художник, автор Супермена Джо Шустер.
1942 – Верховный представитель Евросоюза по вопросам безопасности и внешней политики Хавьер Солана.
1947 – украинский литератор Вячеслав Брюховецкий.
1973 – турецкий штангист Халил Мутлу, который стал известен тем, что мог поднять вес в три раза больше собственного.
1988 – украинская пловчиха, чемпионка Европы 2004 года на короткой воде Екатерина Зубкова.
Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.
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