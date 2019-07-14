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14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:04
Сегодня день Демьяна и Кузьмы
Сегодня день Демьяна и Кузьмы
Фото: Pixabay

Сегодня, 14 июля, 195-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 170 дней. Именинники – Ангелина, Арсен, Василий, Демьян, Кузьма, Никодим, Никон, Петр, Тихон. Во Франции празднуют День взятия Бастилии.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 14 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июля.

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14 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

Сегодня по народному календарю день Демьяна и Кузьмы. В этот период люди продолжали работать на поле и в огороде. Также 14 июля люди собирали растения, которыми можно было красить ткань. Еще в это время собирали малину, первые овощи и крыжовник. Наблюдалось позднее зацветание зверобоя. Также в середине лета, варили варенье из крыжовника.

В народе 14 июля было связано с посиделками. Обычно столы накрывались вскладчину, в домах собирались гости, которые пели песни и веселились. Днем же в день Демьяна и Кузьмы собирали малину и первые овощи, проводили прополку грядок. 

Приметы на 14 июля

  • Звезды сильно мерцают 14 июля – будет непогода.
  • Если на Демьяна и Кузьму прополоть огород, то сорняков не будет.
  • Соловей продолжает петь 14 июля – лето будет долгим.

14 июля: важные и интересные события в истории

1789 – в Париже занята крепость Бастилия и началась Великая французская революция.

1894 – во Львове состоялся первый в Украине футбольный матч.

1917 – обнародована декларация о национальной автономии Украины.

1956 – в СССР принят закон о государственных пенсиях.

2002 – в Украине создана первая епархия римско-католической церкви.

Кто родился 14 июля

1862 – австрийский художник Густав Клмит.

1903 – американский писатель Ирвинг Стоун.

1910 – американский мультипликатор Уильям Ханна, соавтор "Тома и Джерри".

1914 – канадский художник, автор Супермена Джо Шустер.

1942 – Верховный представитель Евросоюза по вопросам безопасности и внешней политики Хавьер Солана.

1947 – украинский литератор Вячеслав Брюховецкий.

1973 – турецкий штангист Халил Мутлу, который стал известен тем, что мог поднять вес в три раза больше собственного.

1988 – украинская пловчиха, чемпионка Европы 2004 года на короткой воде Екатерина Зубкова.

Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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