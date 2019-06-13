14 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 июня в истории
14 июня – это 165-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 200 дней. Именинники – Валериан, Денис, Устин, Харитон. Отмечается Всемирный день донора крови. Дата праздника приурочена ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека. Также 14 июня – Международный день блогера.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 14 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июня.
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14 июня наши предки отмечали День Устина и Харитона. Люди верили, что в этот день нельзя ходить на огород, ибо непременно будет пожар. Женщины пытались провести этот день вместе с любимым человеком, потому что считали, что Устин отблагодарит за это, и пара никогда не расстанется.
Если человек рождался 14 июня, то говорили, что ему покровительствует дерево инжир. Такие люди, зачастую являются невероятно сильными личностями, которые независимы в своих суждениях, хорошо образованы и обладают большим количеством талантов. При первом знакомстве эти люди не производят особого впечатления и не выделяются из толпы. Однако впоследствии их качества раскрываются в полной мере.
Приметы на 14 июня:
- 14 июня утром ясно – будет хороший урожай ярых.
- На Устина ветер с запада – скоро ухудшится погода.
- Дождь 14 июня обещает хороший урожай льна и конопли.
1569 – подписали Люблинскую унию, согласно которой Литва и Польша объединились в Речь Посполитую, а украинские земли от Литвы перешли к Польше.
1783 – день основания города Севастополь.
1834 – Исаак Фишер из города Спрингфилд, штат Вермонт, запатентовал наждачную бумагу.
1950 – по телевидению Нью-Джерси впервые показано рождение человека.
1965 – Пол Маккартни написал песню "Yesterday".
1971 – в Лондоне открылось первое "Хард-рок кафе" (Hard Rock Cafe).
1988 – началось трехдневное празднование 1000-летия крещения Руси в Киеве.
1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.
1832 – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.
1835 – Николай Рубинштейн, российский пианист, основатель Московской консерватории.
1868 – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.
1928 – Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер.
1946 – Дональд Трамп, действующий, 45-й Президент Америки.
Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.
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