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14 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 июня в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:55
14 июня отмечаем день Устина
14 июня отмечаем день Устина
Фото: Pixabay

14 июня – это 165-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 200 дней. Именинники – Валериан, Денис, Устин, Харитон. Отмечается Всемирный день донора крови. Дата праздника приурочена ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека. Также 14 июня – Международный день блогера.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 14 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июня.

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Какой праздник 14 июня, что можно, а что нельзя делать

14 июня наши предки отмечали День Устина и Харитона. Люди верили, что в этот день нельзя ходить на огород, ибо непременно будет пожар. Женщины пытались провести этот день вместе с любимым человеком, потому что считали, что Устин отблагодарит за это, и пара никогда не расстанется.

Если человек рождался 14 июня, то говорили, что ему покровительствует дерево инжир. Такие люди, зачастую являются невероятно сильными личностями, которые независимы в своих суждениях, хорошо образованы и обладают большим количеством талантов. При первом знакомстве эти люди не производят особого впечатления и не выделяются из толпы. Однако впоследствии их качества раскрываются в полной мере.

Приметы на 14 июня:

  • 14 июня утром ясно – будет хороший урожай ярых.
  • На Устина ветер с запада – скоро ухудшится погода.
  • Дождь 14 июня обещает хороший урожай льна и конопли.

Важные и интересные события в истории 14 июня

1569 – подписали Люблинскую унию, согласно которой Литва и Польша объединились в Речь Посполитую, а украинские земли от Литвы перешли к Польше.

1783 – день основания города Севастополь.

1834 – Исаак Фишер из города Спрингфилд, штат Вермонт, запатентовал наждачную бумагу.

1950 – по телевидению Нью-Джерси впервые показано рождение человека.

1965 – Пол Маккартни написал песню "Yesterday".

1971 – в Лондоне открылось первое "Хард-рок кафе" (Hard Rock Cafe).

1988 – началось трехдневное празднование 1000-летия крещения Руси в Киеве.

Кто родился 14 июня

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.

1832 – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.

1835 – Николай Рубинштейн, российский пианист, основатель Московской консерватории.

1868 – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.

1928 – Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер.

1946 – Дональд Трамп, действующий, 45-й Президент Америки.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

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Источник: Сегодня
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