14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 июня в истории
Какой сегодня праздник, 14 июня? Всемирный день донора крови, Международный день блогера, День работников легкой промышленности, мученика Иустина Философа – в православном календаре, Устинов день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июня.
- Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day) – отмечается с 2005 года в честь людей – безвозмездных доноров крови и приурочен ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.
- Международный день блогера (International Weblogger’s Day) – празднуется в интернет-сообществе, начиная с 2004 года.
- День работников легкой промышленности – этот профессиональный праздник ежегодно отмечается во многих странах постсоветского пространства во второе воскресенье июня.
- День национального флага (Flag Day) – празднуется в Америке.
14 июня православная церковь отмечает Собор Дивеевских святых, прославляет святого праведника Иоанна Кронштадтского, чтит память мучеников Иустина Философа, преподобного Дионисия. Также в этот день празднуются многие иконы Божией Матери: "Умягчение злых сердец", "Нерушимая Стена", "Нечаянная Радость", "Избавление от бед страждущих", "Мати Дево", "Благодатное Небо", "Блаженное Чрево".
В народе 14 июня чествуется Устин. В этот день наблюдали за восходом солнца, чтобы предсказать будущий урожай. А еще считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым, то ее ждет семейное счастье.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Приметы на 14 июня
- Если на Устина стоит красное утро, хорошо уродит рожь.
- Дождь на Устина обещает богатый урожай льна.
- На Устина нельзя городить огород – это к пожарам.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1783 – день основания города Севастополь.
- 1834 – в Америке запатентована наждачная бумага.
Читайте также:Церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням
- 1951 – начало продаж первого коммерческого компьютера UNIVAC 1.
- 1965 – Боб Дилан записал свою первую композицию с использованием электрогитары Like a Rolling Stone.
- 1985 – пятью европейскими государствами впервые подписано Шенгенское соглашение.
- 1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.
- 1832 – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.
- 1835 – Николай Рубинштейн, российский пианист, основатель Московской консерватории.
- 1868 – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.
- 1928 – Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер.
- 1946 – Дональд Трамп, действующий, 45-й президент Америки.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное