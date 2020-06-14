14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 июня в истории

Какой сегодня праздник, 14 июня? Всемирный день донора крови, Международный день блогера, День работников легкой промышленности, мученика Иустина Философа – в православном календаре, Устинов день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июня.

14 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day) – отмечается с 2005 года в честь людей – безвозмездных доноров крови и приурочен ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.

– отмечается с 2005 года в честь людей – безвозмездных доноров крови и приурочен ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека. Международный день блогера (International Weblogger’s Day) – празднуется в интернет-сообществе, начиная с 2004 года.

– празднуется в интернет-сообществе, начиная с 2004 года. День работников легкой промышленности – этот профессиональный праздник ежегодно отмечается во многих странах постсоветского пространства во второе воскресенье июня.

– этот профессиональный праздник ежегодно отмечается во многих странах постсоветского пространства во второе воскресенье июня. День национального флага (Flag Day) – празднуется в Америке.

Какой сегодня праздник

14 июня православная церковь отмечает Собор Дивеевских святых, прославляет святого праведника Иоанна Кронштадтского, чтит память мучеников Иустина Философа, преподобного Дионисия. Также в этот день празднуются многие иконы Божией Матери: "Умягчение злых сердец", "Нерушимая Стена", "Нечаянная Радость", "Избавление от бед страждущих", "Мати Дево", "Благодатное Небо", "Блаженное Чрево".

В народе 14 июня чествуется Устин. В этот день наблюдали за восходом солнца, чтобы предсказать будущий урожай. А еще считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым, то ее ждет семейное счастье.

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Приметы на 14 июня

Если на Устина стоит красное утро, хорошо уродит рожь.

Дождь на Устина обещает богатый урожай льна.

На Устина нельзя городить огород – это к пожарам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1783 – день основания города Севастополь.

1834 – в Америке запатентована наждачная бумага.

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1951 – начало продаж первого коммерческого компьютера UNIVAC 1.

1965 – Боб Дилан записал свою первую композицию с использованием электрогитары Like a Rolling Stone.

1985 – пятью европейскими государствами впервые подписано Шенгенское соглашение.

Кто родился 14 июня

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.

1832 – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.

1835 – Николай Рубинштейн, российский пианист, основатель Московской консерватории.

1868 – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.

1928 – Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер.

1946 – Дональд Трамп, действующий, 45-й президент Америки.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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