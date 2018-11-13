14 ноября: какой праздник, приметы, суеверия, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 14 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 14 ноября. Фото: pixabay

14 ноября - 318-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 47 дней. Именины - Елизавета, Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Сергей, Федор, Юлиания, Яков. Всемирный день борьбы с диабетом.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 14 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 ноября.

Какой православный праздник 14 ноября – что нельзя делать

14 ноября в православной церкви почитается память двух братьев по имени Даман и Косьма (Демьян и Кузьма), которые известны как святые бессребреники III-IV вв. Они рано остались без отца, а воспитанием детей занималась мать святая Феодотия. Став взрослыми, Козьму и Демьян обучились врачебному искусству. Они вели праведный образ жизни, за что Господь наградил их даром исцеления больных и немощных. Правда, за помощь братья никогда не брали денег, за что в народе их прозвали бессребрениками.

Народные приметы на 14 ноября

Снег пошел 14 ноября – весной половодье будетю

Лист на дереве остается – в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода.

Если мороз слабый, то зима наступит нескоро.

Дорога в грязи – примета, что морозы не случатся до середины зимы.

День теплый – зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой.

Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться.

Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года.

Нельзя выливать на улицу воду, оставшуюся после купания младенца – он будет страдать от бессонницы.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 ноября

1851 – в США опубликован полный текст романа Германа Мелвилла "Моби Дик".

1901 – венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.

1908 - Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

1968 – Первая в Европе трансплантация легкого.

1977 – В Великобритании начинается забастовка пожарных.

2002 – Дефолт в Аргентине.

Кто родился 14 ноября

В 1719 году родился Леопольд Моцарт, австрийский скрипач, педагог и композитор, отец Вольфганга Амадея.

1797 – Чарлз Лайелл, английский ученый, основоположник эволюционного учения в геологии.

1840 – Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма.

1907 – Астрид Линдгрен, шведская детская писательница.

1948 – Принц Чарльз, наследник британского трона.

1954 – Кондолиза Райс, американский государственный и политический деятель, политолог.

1979 – Ольга Куриленко, французская актриса и модель украинского происхождения.

Напомним, 24 октябре 2018 года наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.