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14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:13
14 сентября отмечаем День украинского кино
14 сентября отмечаем День украинского кино
Фото: Pixabay

Сегодня, 14 сентября, 257-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 108 дней. Именинники – Марфа (Марта), Семен (Симеон). Ежегодно во вторую субботу сентября отмечается День физической культуры и спорта Украины, а также национальный профессиональный праздник работников кинематографии День украинского кино.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 14 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

14 сентября: какой праздник и как провести этот день

14 сентября по народному календарю – Симеона-Столпника. Начинается бабье лето, заканчиваются работы в поле. Люди верили, что все сделки нужно провести до 14 сентября, потому что после этого дня они будут неудачными. Охотники пытались охотиться на зайцев, потому что считалось, что именно на Симеона охота будет чрезвычайно удачной. Также 14 сентября начиналась пора свадеб, которая заканчивалась 28 ноября.

Приметы на 14 сентября

  • Теплая погода 14 сентября предвещает теплую зиму. 
  • Дует ветер с южной стороны – зимой будет достаточно тепло. 
  • Сухая погода – осенью тоже будет мало дождей. 
  • Гуси уже улетели в теплые края – по приметам, зима наступит рано. 
  • Погода дождливая – осень будет с большим количеством осадков. 
  • Много паутины – осень будет сухой и длинной. 
  • Если человек родился 14 сентября, то его талисманом будет амазонит.

14 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1853 – начало Крымской войны, в ходе которой турки объявили войну русским.
  • 1867 – издан 1-й том "Капитала" Карла Маркса.
  • 1886 – американец Джордж Андерсон получил патент на ленту для пишущей машинки.
  • 1929 – состоялся первый международный матч киевского "Динамо", сыгранный против рабочих Нижней Австрии.
  • 1939 – авиаконструктор украинского происхождения Игорь Сикорский в США поднял в небо свой первый вертолет VS-300.
  • 1972 – Папа Римский Павел VI отменил выстригания волос на голове католических священников (тонзуру), что было обязательным с V века.
  • 1984 – американец Джози Киттинджер совершил первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре.

Кто родился 14 сентября

  • 1883 – американская ученая, которая положила начало контролю за передвижением птиц, Маргарет Зангер.
  • 1916 – советская летчица, старший лейтенант, единственная в истории женщина, совершившая воздушный таран, Екатерина Зеленко.
  • 1937 – итальянский архитектор, один из создателей стиля хай-тек Ренцо Пиано.
  • 1941 – заслуженный художник Украины Виктор Волков.
  • 1946 – украинский футболист, заслуженный тренер Украины Владимир Мунтян.
  • 1948 – новозеландский актер Сэм Нилл.
  • 1974 – марокканский легкоатлет, бегун на средние и длинные дистанции Хишам эль-Герруж.
  • 1983 – британская певица Эми Джейд Уайнхаус.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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