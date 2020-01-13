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14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:17
14 января отмечаем Старый Новый год 2020 и день Василия
14 января отмечаем Старый Новый год 2020 и день Василия

14 января празднуем Старый Новый год 2020, Васильев день, а также Обрезание Господне. Именинники – Василий, Богдан, Вячеслав и Григорий. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 14 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 января.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год 2020:

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  • Праздник Старый Новый год возник в результате смены летоисчисления. Из-за расхождения календарей мы отмечаем два "Новых года" – по старому и новому стилю. Для многих верующих Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Какой праздник 14 января

14 января – Васильев день. Этот православный праздник отмечается в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. В четвертом веке он был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

Приметы на 14 января

  • Если человек родился в Васильев день, то, согласно поверьям, он будет очень богатым. В качестве оберега ему рекомендуется носить яшму.
  • Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.
  • На Василия туман – к урожаю.
  • Если 14 января много пушистого инея на деревьях, год будет богат на мед.
  • Метель в Васильев вечер предвещает большой урожай орехов.

Что нельзя делать 14 января

  • В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом, поскольку как встретишь Новый год, так его и проведешь (пусть даже речь идет о Старом Новом годе).
  • Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год.
  • Считается, что если в этот день надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1794 – Элизабет Хог Беннетт стала первой американской женщиной, которой было успешно сделано кесарево сечение.
  • 1966 – катастрофа прототипа Ту-134. Погибли восемь человек.
  • 1969 – в космос отправился советский космический корабль "Союз-4", а на следующий день – "Союз-5".
  • 1969 – в результате пожара на борту авианосца ВМС США "Энтерпрайз" в районе Гавайских островов погибли 27 человек, уничтожено 15 самолетов.
  • 2004 – государственным флагом Грузии стал древний бело-красный флаг с одним большим и четырьмя малыми крестами, вернувшийся в официальный обиход после 500-летнего перерыва.
  • 2005 – космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан.
  • 2010 – часы конца света переведены на одну минуту назад.

Кто родился 14 января

  • 1882 – Иван Огиенко (церковное имя – Илларион), украинский общественный и православный церковный деятель, митрополит, языковед, историк церкви, педагог.
  • 1883 – Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.
  • 1894 – Василий Немчинов, статистик, один из основоположников экономико-математического направления советской экономической науки.
  • 1948 – Валерий Харламов, хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира.
  • 1969 – Дэйв Грол, американский рок-музыкант, основатель группы Foo Fighters.
  • 1973 – Джанкарло Физикелла, итальянский автогонщик, участник чемпионата "Формула-1".
  • 1973 – родился Василий Кардаш, украинский футболист, полузащитник.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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