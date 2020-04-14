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15 апреля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:33

Какой праздник 15 апреля? День работников уголовного розыска Украины, Международный день культуры, День экологических знаний. В народном календаре – день Тита. Именины в этот день празднуют Григорий, Егор и Георгий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 апреля.

  • День работников уголовного розыска Украины. 15 апреля 1919 года декретом Совнаркома Украины "Об организации судебно-уголовного розыска" было образовано отделение судебно-криминального розыска и закреплена его правовая база. Обязанности розыска заключались в проведении подготовительной к предварительному следствию деятельности органов обвинения.
  • Международный день культуры – этот праздник был учрежден специально для того, чтобы подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира. Эту дату для праздника утвердили в честь принятия в 1935 году международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников". Он стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
  • День экологических знаний – дата ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества.

Какой праздник 15 апреля: что нельзя делать

В народном календаре 15 апреля – день Тита. Этот святой покровительствует всем делам, связанным с делами и прибылью. Титу молоться, чтобы он сделал работу выгодной, а год успешным, принес процветание и достаток.

15 апреля – день Тита
15 апреля – день Тита
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы на 15 апреля

  • Много воды разлилось – будет хороший летний сенокос и богатый урожай.
  • Крик перепела слышится – примета того, что будет богатый сбор хлеба.
  • На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
  • Глухарь кричит – ждите богатого урожая.
  • Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.
  • Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.

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  • Лед не сошел до 15 апреля – примета, которая говорит о том, что рыбалка будет неудачной.
  • Вороны играются высоко в небе – будет ясная и солнечная погода.
  • Весенние воды текут медленно – будет неурожай.
  • Голуби 15 апреля воркуют – ждите тепла.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1856 – сооружен первый в Канаде паровоз "Торонто".
  • 1874 – в Париже в мастерской фотографа Надара организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.
  • 1877 – итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • 1881 – пятеро народовольцев, участвовавших в покушении на царя Александра II, были повешены.
  • 1896 – в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрожденные со времен Античности.
  • 1912 – в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход "Титаник". Погибли 1496 человек.

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  • 1924 – в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.
  • 1929 – в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.
  • 1951 – в Лондоне впервые прошли выборы "Мисс Вселенная", или "Мисс Мир".
  • 1989 – давка на стадионе Хиллсборо. Погибли 96 людей, а ранения получили – 766.
  • 2013 – террористический акт на Бостонском марафоне.

Кто родился 15 апреля

  • 1452 – Леонардо да Винчи, итальянский художник, скульптор, математик.
  • 1949 – Алла Пугачева, советская и российская эстрадная певица.
  • 1979 – Люк Эванс, британский актер. Получил широкую известность благодаря роли лучника Барда во второй и третьей части трилогии. В 2013 году Люк сыграл главного антагониста в фильме "Форсаж 6".
  • 1990 – Эмма Уотсон, британская актриса, сыграла одну из главных ролей в фильмах о Гарри Поттере (Гермиона Грейнджер).
  • 1991 – Кирилл Емельянов, российский актер театра и кино, получивший известность благодаря киножурналу "Ералаш" и сериалу "Кадетство".

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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